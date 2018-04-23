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В Минпромторге сообщили, что тестирование системы tax free в России проходит исправно
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В Минпромторге сообщили, что тестирование системы tax free в России проходит исправно 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Тестирование системы tax free в России, которое стартовало 10 апреля в ряде российских городов, принимающих Чемпионат мира по футболу, проходит без ошибок, система работает исправно, сообщил ТАСС замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
"Система работает исправно. У нас сейчас идет тестовый, пилотный проект. Ошибки, когда запускаешь такой масштабный проект, всегда случаются, пока вот их нет. Все работает в хорошем, штатном режиме, во всех пунктах убытия, а дальше, как только будет команда от курирующего [первого] вице-премьера Игоря Шувалова, будем расширять перечень локаций", — сказал Евтухов.
Вернуть НДС с покупок смогут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Tax free распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей. При этом возврат НДС (18%) будет неполным — 10-12%.
Для возврата денег иностранные граждане должны будут предоставить оператору tax free в аэропорту паспорт, чек о покупке товара и сам товар, после чего таможенники поставят соответствующую отметку.
Деньги можно будет получить наличными сразу или в течение года на расчетный счет или банковскую карту. Tax free не будет распространяться на подакцизные товары.
Первыми городами, в которых иностранцы смогли воспользоваться tax free, стали Москва и Санкт-Петербург. Постепенно список расширяется на все города, принимающие Чемпионат мира по футболу.
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