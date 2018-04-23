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Популярный кот улегся на полку в супермаркете и произвел фурор
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Популярный кот улегся на полку в супермаркете и произвел фурор 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Один из пользователей Twitter опубликовал в своем профиле фото кошки, спящей на торговом прилавке супермаркета Tesco. Подписчики поспешили рассказать британцу, что он встретил настоящую звезду.
Кот прилег в окружении средств бытовой химии. Судя по случайно совпавшему ценнику, его стоимость составила 10 фунтов (860 рублей — прим. «Ленты.ру»). «Вот кот на продажу в Tesco за 10 фунтов», — подписал фото пользователь.
Пост быстро стал вирусным и набрал более 40 тысяч лайков. Однако его популярность была продиктована не только иронией происходящего на картинке, но и известностью героя снимка. «Это Манго! Он живет в Tesco в Тивертоне», — сообщили комментаторы автору.
Оказалось, что у Манго есть своя группа в Facebook, которая насчитывает почти 20 тысяч его поклонников. Администрация сообщества описывает все этапы жизни любимца.
Особое внимание Манго привлек к себе во время скандального выселения из Tesco: несколько лет назад супермаркет принял решение избавиться от кота из соображений санитарной безопасности, однако настойчивость его фанатов вскоре повлияла на администрацию, и коту позволили вернуться.
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