Популярный кот улегся на полку в супермаркете и произвел фурор

Один из пользователей Twitter опубликовал в своем профиле фото кошки, спящей на торговом прилавке супермаркета Tesco. Подписчики поспешили рассказать британцу, что он встретил настоящую звезду.

Кот прилег в окружении средств бытовой химии. Судя по случайно совпавшему ценнику, его стоимость составила 10 фунтов (860 рублей — прим. «Ленты.ру» ). «Вот кот на продажу в Tesco за 10 фунтов», — подписал фото пользователь.

Пост быстро стал вирусным и набрал более 40 тысяч лайков. Однако его популярность была продиктована не только иронией происходящего на картинке, но и известностью героя снимка. «Это Манго! Он живет в Tesco в Тивертоне», — сообщили комментаторы автору.

Оказалось, что у Манго есть своя группа в Facebook, которая насчитывает почти 20 тысяч его поклонников. Администрация сообщества описывает все этапы жизни любимца.

Особое внимание Манго привлек к себе во время скандального выселения из Tesco: несколько лет назад супермаркет принял решение избавиться от кота из соображений санитарной безопасности, однако настойчивость его фанатов вскоре повлияла на администрацию, и коту позволили вернуться.