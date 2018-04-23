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Тяжелый недуг заставил Дубцову покинуть Россию
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Тяжелый недуг заставил Дубцову покинуть Россию 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Ирина Дубцова отправилась на Мальдивы. Популярная исполнительница вынуждена была покинуть страну из-за тяжелейшей аллергии.
Ирина Дубцова является аллергиком. Для артистки весна является самым неприятным временем года, ведь в апреле и мае идет активное цветение. Поэтому певица вынуждена уезжать из Москвы. Так, в этом году Ирина вместе с сыном Артемом отправилась на Мальдивы. Артистка с завидной регулярностью публикует на своей страничке в Instagram фотографии с райских островов.
Исполнительница наслаждается экзотической природой и океаном, очевидно, приступы аллергии ее совершенно оставили. Кстати, из-за своего тяжелого недуга Дубцова даже отменила концерт в Москве, который был запланирован на середину мая. «Концерт попадает на самое активное „пыление“ деревьев. Я не смогу находиться в Москве в это время!» — цитируют Ирину Дубцову «7Дней».
Отметим, что находящийся с артисткой сын Артем не просто так проводит дни на Мальдивах. У наследника популярной певицы тоже сильнейшая аллергия. Однако. как отметила сама Ирина, сын вдали от школы не перестает заниматься. Он учится дистанционно и сдает все тесты и контрольные вместе с одноклассниками.
Кстати, недавно Ирина Дубцова снялась в передаче Елены Малышевой «Жить здорово!» Новый выпуск был как раз посвящен аллергии. В передаче обсуждались различные современные способы борьбы с недугом. Артистке пообещали подобрать правильное лечение, но она не питает особых надежд на успешный поиск панацеи. «Обещали вылечить, но я не очень верю. Наши друзья проходили подобное лечение, им не помогло! Предпочитают улетать на время „пыления“!» — рассказала Ирина Дубцова.
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