Тяжелый недуг заставил Дубцову покинуть Россию

Ирина Дубцова является аллергиком. Для артистки весна является самым неприятным временем года, ведь в апреле и мае идет активное цветение. Поэтому певица вынуждена уезжать из Москвы . Так, в этом году Ирина вместе с сыном Артемом отправилась на Мальдивы. Артистка с завидной регулярностью публикует на своей страничке в Instagram фотографии с райских островов.

Исполнительница наслаждается экзотической природой и океаном, очевидно, приступы аллергии ее совершенно оставили. Кстати, из-за своего тяжелого недуга Дубцова даже отменила концерт в Москве, который был запланирован на середину мая. «Концерт попадает на самое активное „пыление“ деревьев. Я не смогу находиться в Москве в это время!» — цитируют Ирину Дубцову «7Дней».

Отметим, что находящийся с артисткой сын Артем не просто так проводит дни на Мальдивах. У наследника популярной певицы тоже сильнейшая аллергия. Однако. как отметила сама Ирина, сын вдали от школы не перестает заниматься. Он учится дистанционно и сдает все тесты и контрольные вместе с одноклассниками.