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ВСК открывает ж/д сервис на Узбекистан
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ВСК открывает ж/д сервис на Узбекистан 

ТАСС 1 час назад
НАХОДКА, 23 апреля. /ТАСС/. ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в группу Global Ports) запустила новый железнодорожный сервис, осуществив пилотную отправку в рамках контейнерного сервиса по доставке грузов направлением ВСК-станция Чукурсай Узбекской железной дороги, следует из сообщения компании.
"Контейнерный поезд был полностью сформирован на базе подвижного состава «Восточной стивидорной компании»", — говорится в сообщении. 60 сорокафутовых контейнеров были погружены на 38 платформ и отправлены со станции Находка-Восточная 29 марта 2018 года. Поезд прибыл на станцию назначения 7 апреля. Обратно 9 апреля были отправлены 76 сорокафутовых контейнеров с транзитным грузом. На терминал ВСК поезд пришел 20 апреля.
Сервис является совместным проектом ВСК и компании «Интеррейл-Сервис», он будет работать ежемесячно на регулярной основе. ВСК — один из крупнейших контейнерных терминалов на Дальнем Востоке России. Входит в группу Global Ports. ВСК работает на территории Восточного порта. Общая пропускная способность ВСК составляет 650 тыс. TEU в год.
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