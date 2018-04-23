ВСК открывает ж/д сервис на Узбекистан

НАХОДКА, 23 апреля. / ТАСС /. ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в группу Global Ports) запустила новый железнодорожный сервис, осуществив пилотную отправку в рамках контейнерного сервиса по доставке грузов направлением ВСК-станция Чукурсай Узбекской железной дороги, следует из сообщения компании.

"Контейнерный поезд был полностью сформирован на базе подвижного состава «Восточной стивидорной компании»", — говорится в сообщении. 60 сорокафутовых контейнеров были погружены на 38 платформ и отправлены со станции Находка-Восточная 29 марта 2018 года. Поезд прибыл на станцию назначения 7 апреля. Обратно 9 апреля были отправлены 76 сорокафутовых контейнеров с транзитным грузом. На терминал ВСК поезд пришел 20 апреля.