В Кремле не видят альтернативы существующей ядерной сделке с Ираном

"Мы выступаем за сохранение СВПД в нынешнем виде, и мы считаем, что пока никакой альтернативы не существует, об этом неоднократно заявлялось на самых различных уровнях", — сказал Песков.

Он отметил, что в Москве не знают о деталях возможной расширенной ядерной сделки с Ираном. По словам Пескова, ныне существующий план является результатом напряженных дипломатических усилий.

"СВПД в нынешнем виде — это продукт филигранных и напряженных дипломатических усилий со стороны многих государств. Эти усилия заслуживают высокой оценки. Возможно ли в нынешней ситуации повторить такую успешную работу — это вопрос", — добавил Песков.