Ещё
В Кремле не видят альтернативы существующей ядерной сделке с Ираном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру

В Кремле не видят альтернативы существующей ядерной сделке с Ираном 

Газета.Ru 15 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят альтернативы заключенной ранее ядерной сделке с Ираном, передает РИА «Новости».
"Мы выступаем за сохранение СВПД в нынешнем виде, и мы считаем, что пока никакой альтернативы не существует, об этом неоднократно заявлялось на самых различных уровнях", — сказал Песков.
Он отметил, что в Москве не знают о деталях возможной расширенной ядерной сделки с Ираном. По словам Пескова, ныне существующий план является результатом напряженных дипломатических усилий.
"СВПД в нынешнем виде — это продукт филигранных и напряженных дипломатических усилий со стороны многих государств. Эти усилия заслуживают высокой оценки. Возможно ли в нынешней ситуации повторить такую успешную работу — это вопрос", — добавил Песков.
Ранее стало известно, что Иран пообещал возобновить работу остановленных атомных объектов в случае выхода США из ядерной сделки.
Газета.Ru: последние новости
Матвиенко: Москва рассчитывала на осуждение G7 закона о реинтеграции Донбасса В Совфеде поддержали введение уголовной ответственности за соблюдение санкций США Могерини призвала Россию и Иран оказать давление на Сирию
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»39
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»185
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру111
Пока вы спали: Су-57 «провалились»165
Число жертв урагана в Москве увеличилось2
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:05
«Томагавки» прилетели в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение