В Алтайском крае найдено нефтяное месторождение?

На днях вполне серьёзный источник опубликовал информацию об обнаруженном в крае нефтяном месторождении. И где же этот источник нашего будущего процветания?

В качестве первоисточника сенсационной новости в релизах, поступившихся в ряд краевых СМИ, называется компания «Сибнефтегазофизика». А промышленные запасы нефти приписываются Панкрушихинскому району: месторождение под Алеусским ленточным бором вытянуто на 75 км.

По словам заместителя начальника отдела геологии и лицензирования Алтайского филиала «Сибнедр» Леонида Дыма, эта информация — явный фейк.

— Никакой нефти в крае, к сожалению, нет, и перспективы её разведки нет, — рассказал он нашим коллегам. — Были исследования в начале 2000-х годов, мы же ими и занимались. Тогда на территории Панкрушихинского, Тальменского, Зонального районов были обнаружены аномалии, но это ничего не значит. Просто так сформировались недра — более подробные исследования показали, что речь идёт просто о разнице плотности пород.