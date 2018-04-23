Ещё
В Алтайском крае найдено нефтяное месторождение?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Алтайском крае найдено нефтяное месторождение? 

АиФ — Алтай 1 час назад
На днях вполне серьёзный источник опубликовал информацию об обнаруженном в крае нефтяном месторождении. И где же этот источник нашего будущего процветания?
В качестве первоисточника сенсационной новости в релизах, поступившихся в ряд краевых СМИ, называется компания «Сибнефтегазофизика». А промышленные запасы нефти приписываются Панкрушихинскому району: месторождение под Алеусским ленточным бором вытянуто на 75 км.
Якобы «чёрное золото» можно качать из него 50 лет, обеспечивая потребности региона, Республики Алтай и Новосибирской области.
По словам заместителя начальника отдела геологии и лицензирования Алтайского филиала «Сибнедр» Леонида Дыма, эта информация — явный фейк.
— Никакой нефти в крае, к сожалению, нет, и перспективы её разведки нет, — рассказал он нашим коллегам. — Были исследования в начале 2000-х годов, мы же ими и занимались. Тогда на территории Панкрушихинского, Тальменского, Зонального районов были обнаружены аномалии, но это ничего не значит. Просто так сформировались недра — более подробные исследования показали, что речь идёт просто о разнице плотности пород.
АиФ — Алтай: последние новости
В Барнауле оплатить проезд в автобусе теперь можно транспортным браслетом Город – для людей или рекламы? Бизнес не хочет согласовывать вывески Чтобы гремел салют Победы. В Алтайском крае готовятся к празднованию 9 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег217
Индия лишила Россию Су-57472
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение22
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги32
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском9
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение