Ремонт на Станиславского окончат в срок

Сейчас работы в центре города ведутся круглосуточно. Никаких причин для приостановки ремонта нет, реконструкцию окончат в срок — об этом сообщает начальник Управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ городской администрации Мария Давыдова

В ходе реконструкции улицы н к ЧМ-2018 здесь планируется обновить трамвайные пути и проезжую часть, облагородить тротуары и выделить часть под велосипедные дорожки. Также будет построена новая ливневая канализация и отремонтированы все подземные коммуникации. Администрация города потратит на реконструкцию 861 млн рублей.