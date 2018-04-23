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Ремонт на Станиславского окончат в срок
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Ремонт на Станиславского окончат в срок 

Деловое сообщество 1 час назад
Сейчас работы в центре города ведутся круглосуточно. Никаких причин для приостановки ремонта нет, реконструкцию окончат в срок — об этом сообщает начальник Управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ городской администрации Мария Давыдова.
В ходе реконструкции улицы н к ЧМ-2018 здесь планируется обновить трамвайные пути и проезжую часть, облагородить тротуары и выделить часть под велосипедные дорожки. Также будет построена новая ливневая канализация и отремонтированы все подземные коммуникации. Администрация города потратит на реконструкцию 861 млн рублей.
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