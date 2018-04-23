«МегаФон» переводит ЖКХ, транспорт и медицину в «цифру»

На прошлой неделе в городе на Неве при телеком-поддержке «МегаФона» состоялся Петербургский цифровой форум, на котором оператор представил последние разработки для бизнеса и государства.

Главной задачей форума, по словам организаторов, было выработать ясное понимание того, что цифровая экономика — это не просто новые технологии, это изменение сознания и трансформация менталитета.

«МегаФон», выступая телеком-партнером Петербургского цифрового форума, заранее провел дополнительные работы, чтобы, несмотря на значительное увеличение нагрузки на сеть, участники свободно звонили и пользовались мобильным интернетом.

В первый день форума, 18 апреля, при участии директора Северо-Западного филиала «МегаФона» Алексея Титова состоялась панельная дискуссия с ключевыми спикерами «Комфортная и безопасная среда в эпоху цифровых перемен», во время которой обсудили конкретные решения для ускорения цифровизации и оснащения «умных городов».

Алексей Титов, рассказывая об инновационных продуктах «МегаФона», отметил проект «Цифровой регион», а также обозначил задачи, которые еще предстоит решить: «В рамках пилотного проекта в Псковской области мы будем тестировать цифровые решения сразу по 11 направлениям, в том числе для городского транспорта, медицины, образования, туризма и ЖКХ». По словам руководителя Северо-Западного филиала оператора, до сих пор показания со счетчиков часто снимают «вручную», из-за чего нередко случаются ошибки в расчетах, за что вынужден расплачиваться потребитель. «МегаФон» уже внедряет разработки, которые помогают избежать таких ошибок, причем не только в ЖКХ. В то же время самостоятельно решить все задачи оператор в одиночку не может, поэтому важным фактором становится партнерство с другими игроками.

Титов уделил внимание также услугам «М2М-мониторинг», «Контроль кадров» и «Контроль автопарка», которые могут использоваться в любой отрасли, и сервисам, ориентированным на потребности конкретных заказчиков: «Благодаря нашим разработкам мы на предприятиях способны с нуля развернуть экосистему интернета вещей, который становится новым этапом развития информационных технологий и фактором роста многих отраслей. Наши сервисы открывают действительно впечатляющие возможности для сбора, хранения, обработки и анализа данных, не говоря уже об удаленном контроле устройств и систем».