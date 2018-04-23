Ещё
«МегаФон» переводит ЖКХ, транспорт и медицину в «цифру»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«МегаФон» переводит ЖКХ, транспорт и медицину в «цифру» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На прошлой неделе в городе на Неве при телеком-поддержке «МегаФона» состоялся Петербургский цифровой форум, на котором оператор представил последние разработки для бизнеса и государства.
Главной задачей форума, по словам организаторов, было выработать ясное понимание того, что цифровая экономика — это не просто новые технологии, это изменение сознания и трансформация менталитета.
«МегаФон», выступая телеком-партнером Петербургского цифрового форума, заранее провел дополнительные работы, чтобы, несмотря на значительное увеличение нагрузки на сеть, участники свободно звонили и пользовались мобильным интернетом.
В первый день форума, 18 апреля, при участии директора Северо-Западного филиала «МегаФона» Алексея Титова состоялась панельная дискуссия с ключевыми спикерами «Комфортная и безопасная среда в эпоху цифровых перемен», во время которой обсудили конкретные решения для ускорения цифровизации и оснащения «умных городов».
Алексей Титов, рассказывая об инновационных продуктах «МегаФона», отметил проект «Цифровой регион», а также обозначил задачи, которые еще предстоит решить: «В рамках пилотного проекта в Псковской области мы будем тестировать цифровые решения сразу по 11 направлениям, в том числе для городского транспорта, медицины, образования, туризма и ЖКХ». По словам руководителя Северо-Западного филиала оператора, до сих пор показания со счетчиков часто снимают «вручную», из-за чего нередко случаются ошибки в расчетах, за что вынужден расплачиваться потребитель. «МегаФон» уже внедряет разработки, которые помогают избежать таких ошибок, причем не только в ЖКХ. В то же время самостоятельно решить все задачи оператор в одиночку не может, поэтому важным фактором становится партнерство с другими игроками.
Титов уделил внимание также услугам «М2М-мониторинг», «Контроль кадров» и «Контроль автопарка», которые могут использоваться в любой отрасли, и сервисам, ориентированным на потребности конкретных заказчиков: «Благодаря нашим разработкам мы на предприятиях способны с нуля развернуть экосистему интернета вещей, который становится новым этапом развития информационных технологий и фактором роста многих отраслей. Наши сервисы открывают действительно впечатляющие возможности для сбора, хранения, обработки и анализа данных, не говоря уже об удаленном контроле устройств и систем».
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Как наказать живодера? Почему люди издеваются над животными Открытие навигации в Петербурге отметили бот-парадом на Неве Арбитражный суд запретил Смольному использовать логотипы студии Лебедева
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег210
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение27
Индия лишила Россию Су-57472
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги35
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском9
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение