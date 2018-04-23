Отделы МФЦ планируется открыть в ТРЦ Нижнего Новгорода

Об этом 23 апреля на заседании комиссии по местному самоуправлению гордумы сообщила и.о.директора МКУ «Многофункционального центр предоставления государственных услуг города Нижнего Новгорода» Светлана Мусарская.

Как передаёт корреспондент Newsroom24, присутствующий на заседании комиссии, свое согласие безвозмездно предоставить площади для открытия отделов МФЦ подтвердили ТРЦ «РИО», «Водный мир». «Ганза».

По словам госпожи Мусарской, в ТРЦ «РИО» есть намерение перевести оттдел с ул. Литвинова в Канавинском районе (31 окно для граждан плюс 6 для юрлиц). В «Водный мир» планируется перенести 10 окон с ул. Краснодонцев; в " Ганзу" — 15 окон с улицы Славянской.

Светлана Мусарская пояснила, что данные шаги предпринимаются, что обеспечить соблюдение федеральных стандартов для МФЦ, экономя при этом бюджетные средства.