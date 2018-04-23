Ещё
Отделы МФЦ планируется открыть в ТРЦ Нижнего Новгорода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отделы МФЦ планируется открыть в ТРЦ Нижнего Новгорода 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом 23 апреля на заседании комиссии по местному самоуправлению гордумы сообщила и.о.директора МКУ «Многофункционального центр предоставления государственных услуг города Нижнего Новгорода» Светлана Мусарская.
Как передаёт корреспондент Newsroom24, присутствующий на заседании комиссии, свое согласие безвозмездно предоставить площади для открытия отделов МФЦ подтвердили ТРЦ «РИО», «Водный мир». «Ганза».
По словам госпожи Мусарской, в ТРЦ «РИО» есть намерение перевести оттдел с ул. Литвинова в Канавинском районе (31 окно для граждан плюс 6 для юрлиц). В «Водный мир» планируется перенести 10 окон с ул. Краснодонцев; в " Ганзу" — 15 окон с улицы Славянской.
Светлана Мусарская пояснила, что данные шаги предпринимаются, что обеспечить соблюдение федеральных стандартов для МФЦ, экономя при этом бюджетные средства.
Newsroom24: последние новости
Пункты выдачи транспортных пропусков к ЧМ-2018 заработали в Нижнем Карантин по бешенству объявлен в четырех районах Нижегородской области Реклама алкоголя сети магазинов «Красное&Белое» признана ненадлежащей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег210
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение27
Индия лишила Россию Су-57472
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги35
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском9
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение