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Обязательную паспортизацию домашнего скота вводят в Подмосковье
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Обязательную паспортизацию домашнего скота вводят в Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Подмосковный Минсельхоз вводит обязательную регистрацию домашнего скота, новвоведение начнет действовать со следующего года, говорится в сообщении ведомства.
"С 2019 весь домашний скот Московской области обязан будет пройти обязательную регистрацию и получить паспорт. Это необходимо для учета поголовья и контроля над животными", — приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разина. Он уточнил, что личные идентификационные номера присвоят всем животным, клички можно будет вписать в документы по желанию владельца.
Процедура регистрации станет частью системы «Меркурий», которая начнет действовать в России с июля текущего года. По мнению Разина, новая система позволит сделать производство сельхозпродукции прозрачным и избежать подделки сертификатов. «Основная задача — чтобы у нас была полная прозрачность движения сырья и продукции от фермы до прилавка, чтобы человек мог видеть, что продукт произведен из натурального сырья в конкретном месте», — отметил Разин.
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