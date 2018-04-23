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«Ждем людей с барабанами и дудками»: 1 мая в Перми пройдет монстрация
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«Ждем людей с барабанами и дудками»: 1 мая в Перми пройдет монстрация 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Альтернативная первомайская демонстрация с шуточными лозунгами пройдет в Перми на улице Крупской. Городские власти согласовали шествие на участке от Ушинского до Макаренко. Организаторы монстрации приглашают к участию всех желающих.
Шествие пройдет с 14:00 до 16:00. Главное правило участия — веселый костюм и смешной плакат. С собой можно брать музыкальные инструменты и другие «шумелки». Изначально организаторы хотели присоединиться к первомайскому шествию на Комсомольском проспекте, но им отказали.
— Организаторы акции вели переговоры с пермским отделением КПРФ о том, чтобы присоединиться к их колонне. К сожалению, переговоры ни к чему не привели, потому что «лозунги не соответствуют теме мероприятия», — рассказали организаторы монстрации. — Тогда решили идти собственной колонной. Они подали уведомление о проведении монстрации по улице Ленина от ЦУМа до Театра-Театра. В администрации Перми эту площадку не согласовали, предложив альтернативный вариант — пешеходную часть Крупской. Там же монстрация проходила в прошлом году. Ждем людей с барабанами, трещотками и шумелками.
Ожидается около 150 человек. В Перми монстрация уже проходила с 2010 по 2012 и в 2017 году. Впервые такое шествие состоялось в 2004 году в Новосибирске. В прошлом году главным лозунгом был «Мы вам не они».
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