В Самаре открыли летний велосезон

В субботу самарцы открыли летний велосезон. Местом встречи по традиции стала площадь Славы. От нее до поселка Курумоч стартовали порядка 400 человек. Общая длина трассы составила более 40 км. На преодоление самым стойким участникам потребовалось около 3,5 часов. По пути следования присоединились десятки людей. В итоге к финишу пришли более 600 жителей области. В Курумоче всех профессиональных спортсменов и любителей ждала насыщенная развлекательная программа — конкурсы, эстафеты и спортивные соревнования.