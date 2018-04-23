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Ураган повалил шесть деревьев в Марьиной Роще
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Ураган повалил шесть деревьев в Марьиной Роще 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Шесть деревьев упало в Марьиной Роще в минувшую субботу из-за непогоды. Как сообщил заместитель директора районного «Жилищника» Ярослав Казаков, поваленные стволы уже распилены и вывезены.
— В районе упало шесть деревьев по адресам: ул. Анненская, д. 2, Новосущевская ул., д. 15, корп. 1, ул. Сущевский Вал, д. 55 и ул. Шереметьевская, д. 5, корп. 2. Все стволы уже распилены и вывезены. В результате стихии поврежден один автомобиль, пострадавших нет, — уточнил Казаков.
Кроме того, по адресу ул. Анненская, д. 2 падающее дерево повредило два оконных стекла. В настоящий момент ремонтные работы по данному адресу завершены, стекла восстановлены. (то)
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