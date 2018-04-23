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RUSSIA ICO SHOW открывает двери для инвесторов
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RUSSIA ICO SHOW открывает двери для инвесторов 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Главной темой события станут технологии построения новых финансовых моделей. Следуя за последними нововведениями в российском законодательстве, организатор мероприятия Международная децентрализованная ассоциация по криптовалюте и блокчейну (IDACB) продолжает делать все для поддержки новых проектов, участвующих в цифровом краудфандинге. Помочь в развитии российского криптовалютного рынка также должен форум World Blockchain Summit — Moscow, организованный компанией в сотрудничестве с крупнейшими международными организациями. В мероприятии будут ведущие мировые блокчейн-эксперты, а также развивающиеся российские ИТ-компании из столицы и регионов. Частью международного события станет специальный блок Russia ICO Show, часть программы, которая призвана помочь перспективным проектам найти инвестиции для развития своей деятельности. Всем проектам, подавшим заявки на Russia ICO Show, IDACB дарит бесплатный рекламный пакет для продвижения ICO на порталах мероприятий. А верифицированные питчеры и инвесторы получают бесплатный вход на WBS. WBCSummit — Всемирный Саммит по Криптовалюте и Блокчейну, организуется IDACB, входит в топ-5 тематических мероприятий в мире. IDACB — Международная Децентрализованная Ассоциация по Кориптовалюте и Блокчейну. Лидирующая некоммерческая организация в мире, объединяющая интересы международных игроков рынка блокчейна и криптовалют и локальных бизнес-сообществ. В ассоциации уже участвуют 60 государств, к концу года в ее состав планируется включить еще 40 стран. текст: Антон Кузнецов, фото:
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