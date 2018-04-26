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Цены на золото изменились незначительно на фоне роста курса доллара
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Цены на золото изменились незначительно на фоне роста курса доллара 

Investing.com Россия 42 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В четверг цены на золото отступили от максимума сессии и удерживаются близко к минимуму за три недели на фоне роста курса доллара и доходности бондов США.
К 11:54 МСК июньские фьючерсы на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, торговались на позиции $1323,5 за тройскую унцию, отступив от максимума сессии $1327,80.
В среду золото подешевело до $1321,20 за унцию. Это самое низкое значение с 6 апреля.
Ранее в четверг цены на золото незначительно росли несмотря на рост доходности гособлигаций США, что, как правило, является негативным фактором для цен на драгоценные металлы.
На этой неделе доходность десятилетних государственных облигаций США превысила 3% впервые с 2014 года, что является признаком уверенности инвесторов в хорошем будущем американской экономики.
На фоне роста доходности бодов США игроки рынков стали склоняться к тому, что в этом году ФРС повысит процентную ставку четыре, а не три раза.
Доллар удерживается близко к максимуму за три с половиной месяца против корзины других валют: индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, на момент написания статьи остался стабильным на позиции 91,02.
Повышение курса доллара делает золото менее доступным для держателей других валют, а рост доходности казначейских облигаций США снижает привлекательность желтого металла по сравнению с активами с гарантированной доходностью.
Торги другими драгоценными металлами. На COMEX фьючерсы на серебро снизились на 0,19% до $16,47 за тройскую унцию, а фьючерсы на платину снизились на 0,2% до $910,90.
Фьючерсы на медь снизились на 1,36% до $3,092 за фунт.
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