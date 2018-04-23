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Алтайский краевой суд отменил нормативы на водоснабжение?
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Алтайский краевой суд отменил нормативы на водоснабжение? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Говорят, не то Краевой суд, не то даже Верховный отменил нормативы на водоснабжение, установленные в регионе. Это чем-то грозит, нам, потребителям, или это «внутренняя кухня» коммунальщиков?
Алтайский краевой суд признал недействующим приложение «Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, применяемые для расчёта размера платы за потребленные коммунальные услуги населением… », принятое в конце 2014 года. 14 марта с.г. решение было подтверждено Верховным судом РФ.
Как следствие, с этой даты до момента утверждения новых нормативов на территории края потребителям не должно производиться начисление платы за холодное (горячее) водоснабжение и водоотведение в квартирах/домах, где нет индивидуальных водосчётчиков. Отсюда следует, что ресурсоснабжающие организации понесут убытки, возмещение которых впоследствии ляжет… на потребителей ресурсов.
По мнению заместителя главного государственного жилищного инспектора Алтайского края Юлии Хоревой, региональное Управление по государственному регулированию цен и тарифов должно незамедлительно принять исчерпывающие меры для определения новых нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению, учитывая возможность их применения с 14.03.2018 г. При этом необходимо учитывать конструктивные и технические параметры многоквартирного или иного жилого дома.
Проект решения об утверждении нормативов можно видеть на www.altaitarif22.ru в специальном разделе «Краудсорсинг. Обсуждение проектов нормативных актов».
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