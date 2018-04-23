Ещё
Количество укусов клещей с начала 2018 года в Приморье спикировало почти на 50%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Количество укусов клещей с начала 2018 года в Приморье спикировало почти на 50% 

Prim.News 1 час назад
Зарегистрировано 141 обращение пострадавших.
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю информирует, что, по данным оперативного мониторинга (по состоянию на 23.04.2018 г.), в медицинских организациях края зарегистрировано 141 обращение с присасыванием клещей на 24 административных территориях края.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество обращений с присасыванием клещей уменьшилось на 48% (в 2017 г. — 271 случай).
Было сдано на экспресс-исследование 97 клещей, снятых с жителей края. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в одном клеще, снятом с жителя г. Владивостока (присасывание в Надеждинском районе, пос. Кипарисово); в двух клещах были обнаружены борреллии (3,7%), (присасывание клещей на о. Русский, в г. Партизанске), еще в двух клещах — эрлихии (присасывание клещей на полуострове Де Фриз, в Уссурийском городском округе).
Случаи клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся при присасывании клещей за текущий период 2018 г. не зарегистрированы, передает пресс-служба управления Роспотребнадзора.
Prim.News: последние новости
Вновь никто не захотел брать в аренду Северный мол Спортивной гавани во Владивостоке Житель Уссурийска примотал к себе пять кг трепанга и пытался вывезти его в Китай Беговой субботник устроят во Владивостоке 21 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег201
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение33
Индия лишила Россию Су-57470
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги34
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском9
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение