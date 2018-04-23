Количество укусов клещей с начала 2018 года в Приморье спикировало почти на 50%

Зарегистрировано 141 обращение пострадавших.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю информирует, что, по данным оперативного мониторинга (по состоянию на 23.04.2018 г.), в медицинских организациях края зарегистрировано 141 обращение с присасыванием клещей на 24 административных территориях края.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество обращений с присасыванием клещей уменьшилось на 48% (в 2017 г. — 271 случай).

Было сдано на экспресс-исследование 97 клещей, снятых с жителей края. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в одном клеще, снятом с жителя г. Владивостока (присасывание в Надеждинском районе, пос. Кипарисово); в двух клещах были обнаружены борреллии (3,7%), (присасывание клещей на о. Русский, в г. Партизанске ), еще в двух клещах — эрлихии (присасывание клещей на полуострове Де Фриз, в Уссурийском городском округе).

Случаи клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся при присасывании клещей за текущий период 2018 г. не зарегистрированы, передает пресс-служба управления Роспотребнадзора.