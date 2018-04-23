Депутаты думы Нижнего Новгорода поднимут вопрос о досрочном прекращении полномочий Сорокина

Полномочия депутата городской думы Нижнего Новгорода Олега Сорокина могут быть прекращены досрочно из-за допущенного им нарушения антикоррупционнного законодательства. Данный вопрос обсуждался 23 апреля на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению.

Как было установлено в ходе прокурорской проверки, в 2016 году Сорокин взял беспроцентный займ на 9 млн рублей и не указал этот факт в справке о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, которую он предоставил главе региона через городскую думу. Тем самым депутат нарушил закон. Как отметила начальник юридического управления городской думы Нижнего Новгорода Ирина Маслова , требование прокуратуры подлежит удовлетворению. «Полномочия Сорокина должны быть прекращены досрочно в связи с утратой доверия», — сообщила Маслова.

На заседание комиссии по местному самоуправлению Олег Владимирович не явился. Однако, по словам Масловой, ранее он признал совершенную ошибку.

Большинством голосов депутаты поддержали решение о вынесении данного вопроса на заседание городской думы Нижнего Новгорода в среду, 25 апреля. Именно там будет решаться судьба Сорокина.