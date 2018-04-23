Депутаты думы Нижнего Новгорода поднимут вопрос о досрочном прекращении полномочий Сорокина 

Полномочия депутата городской думы Нижнего Новгорода Олега Сорокина могут быть прекращены досрочно из-за допущенного им нарушения антикоррупционнного законодательства. Данный вопрос обсуждался 23 апреля на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению.
Как было установлено в ходе прокурорской проверки, в 2016 году Сорокин взял беспроцентный займ на 9 млн рублей и не указал этот факт в справке о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, которую он предоставил главе региона через городскую думу. Тем самым депутат нарушил закон. Как отметила начальник юридического управления городской думы Нижнего Новгорода Ирина Маслова, требование прокуратуры подлежит удовлетворению. «Полномочия Сорокина должны быть прекращены досрочно в связи с утратой доверия», — сообщила Маслова.
На заседание комиссии по местному самоуправлению Олег Владимирович не явился. Однако, по словам Масловой, ранее он признал совершенную ошибку.
Большинством голосов депутаты поддержали решение о вынесении данного вопроса на заседание городской думы Нижнего Новгорода в среду, 25 апреля. Именно там будет решаться судьба Сорокина.
Напомним, членство Олега Кондрашова в партии «Единая Россия» приостановят.