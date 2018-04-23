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Специалисты Роспотребнадзора проведут в продуктовых магазинах Удмуртии «контрольные закупки»
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Специалисты Роспотребнадзора проведут в продуктовых магазинах Удмуртии «контрольные закупки» 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Специалисты Роспотребнадзора проведут в продуктовых магазинах Удмуртии «контрольные закупки». Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, предупреждать о проверках предпринимателей не будут.
«Роспотребнадзор получил право проводить тайные контрольные закупки товаров (работ и услуг) в рознице — соответствующий закон подписан Президентом РФ Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.
Инспекторы придут в магазины под видом обычных покупателей. Они будут приобретать продукты и вместе с копиями документов отправлять на исследование.
«Если будут выявлены нарушения, проверяющие сообщат об этом представителю юридического лица (ИП) сразу после завершения контрольной закупки», — отмечают в ведомстве.
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