Ижевск. Удмуртия. Специалисты Роспотребнадзора проведут в продуктовых магазинах Удмуртии «контрольные закупки». Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, предупреждать о проверках предпринимателей не будут.
«Роспотребнадзор получил право проводить тайные контрольные закупки товаров (работ и услуг) в рознице — соответствующий закон подписан Президентом РФ Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.
Инспекторы придут в магазины под видом обычных покупателей. Они будут приобретать продукты и вместе с копиями документов отправлять на исследование.
«Если будут выявлены нарушения, проверяющие сообщат об этом представителю юридического лица (ИП) сразу после завершения контрольной закупки», — отмечают в ведомстве.