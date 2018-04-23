Специалисты Роспотребнадзора проведут в продуктовых магазинах Удмуртии «контрольные закупки»

«Роспотребнадзор получил право проводить тайные контрольные закупки товаров (работ и услуг) в рознице — соответствующий закон подписан Президентом РФ Владимиром Путиным », — говорится в сообщении.

Инспекторы придут в магазины под видом обычных покупателей. Они будут приобретать продукты и вместе с копиями документов отправлять на исследование.

«Если будут выявлены нарушения, проверяющие сообщат об этом представителю юридического лица (ИП) сразу после завершения контрольной закупки», — отмечают в ведомстве.