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Специалисты NASA обнаружили в Арктике образования, напоминающие кратеры во льдах
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Специалисты NASA обнаружили в Арктике образования, напоминающие кратеры во льдах 

ТАСС 55 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Необычные образования в арктических льдах обнаружили специалисты NASA в ходе исследовательского полета над Арктикой. Как сообщила телекомпания Fox News самолет ледовой разведки, выполнявший полет в рамках программы NASA «Операция „Ледовый мост“ (Operation Ice Bridge) обнаружил в море Бофорта, примерно в 80 километрах от устья реки Маккензи три ледовых вала в форме неправильной окружности, в центе которых находились небольшие полыньи. Специалист-гляциолог Джон Сонтаг не смог дать объяснения этим полыньям, назвав их „странными“.
»Мы наблюдали эти образования, напоминающие круги неправильной формы во льду, на протяжении нескольких минут, — сообщил он. — Не припомню, чтобы видел такие образования где-либо еще".
По мнению другого эксперта, Натана Курца, эти образования возникли в тех местах, где толщина арктических льдов сравнительно невелика.
Согласно одной из возможных гипотез, в этом месте со дна бьют ключи. Согласно другой — это результат выноса в океан пресных вод рекой Маккензи. «Глубины в этом районе невелики, так что есть вероятность того, что это — результат воздействия на льды теплых потоков воды, поднимающихся со дна», — отметил гляциолог из Университета штата Мэриленд Грег Шульман.
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