В Челябинске задумались о привлечении пассажиров в муниципальный транспорт

Власти Челябинска разработают долгосрочную концепцию развития муниципального транспорта, чтобы привлечь пассажиров, об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал председатель гордумы Станислав Мошаров

По словам Мошарова, концепция будет предусматривать покупку нового подвижного состава, масштабное обновление инфраструктуры, в том числе

«Муниципальный транспорт остаётся убыточным в основном за счёт тех льгот, которые мы предоставляем. Мы сейчас смотрим экономику предприятий и думаем, как привлечь туда пассажиров с маршрутных такси», — отметил председатель гордумы.