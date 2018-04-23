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В Челябинске задумались о привлечении пассажиров в муниципальный транспорт
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В Челябинске задумались о привлечении пассажиров в муниципальный транспорт 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Власти Челябинска разработают долгосрочную концепцию развития муниципального транспорта, чтобы привлечь пассажиров, об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал председатель гордумы Станислав Мошаров.
По словам Мошарова, концепция будет предусматривать покупку нового подвижного состава, масштабное обновление инфраструктуры, в том числе
«Муниципальный транспорт остаётся убыточным в основном за счёт тех льгот, которые мы предоставляем. Мы сейчас смотрим экономику предприятий и думаем, как привлечь туда пассажиров с маршрутных такси», — отметил председатель гордумы.
Напомним, ранее челябинские транспортники предложили организовать выделенные полосы для троллейбусов и автобусов, чтобы дать общественному транспорту преимущество перед частным. Кроме того, в Стратегию-2035 включили создание скоростной трамвайной ветки из Челябинска в Копейск.
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