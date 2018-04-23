Сенатор предложил привлекать заключенных к работе по переработке мусора на территории колоний

Председатель комитета верхней палаты парламента по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предложил привлечь заключенных к работе по переработке мусора на территории колоний. Об этом он сообщил в ходе круглого стола, посвященного обсуждению законопроекта о праве заключенных работать на гражданских предприятиях.

«Последнее посещение колонии №5 (колония №5 в Санкт-Петербурге — прим. Агентства «Москва» ) вызвало большой интерес у предпринимателей. Поднимался вопрос переработки мусора, как один из вариантов, который сейчас широко обсуждается по всей стране, к нему приковано большое внимание. Мне кажется, надо стимулировать работу, заинтересовывать как предпринимателя, который приходит в места заключения и организовывает предприятия, так и людей, которые непосредственно будут работать», — сказал А. Кутепов.

Сенатор уточнил, что перерабатывать также можно и другие предметы быта, которые были утилизированы: предметы мебельного производства, салфетки, губки и так далее.