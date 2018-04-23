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Церемония развода пеших и конных караулов в Кремле отменена 28 апреля
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Церемония развода пеших и конных караулов в Кремле отменена 28 апреля 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка отменили в субботу, 28 апреля.
Как пояснили в Федеральной службе охраны РФ, изменения связаны с переносом выходных дней в 2018 году, передает Агентство «Москва».
На этой неделе суббота является рабочим днем, выходной переносится на понедельник, 30 апреля.
Развод караулов проходит в остальное время по субботам в 12:00 на Соборной площади Кремля. Первая церемония в этом году состоялась 14 апреля. Выступления военных можно посмотреть с апреля по октябрь.
Президентский полк — воинская часть, решающая боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Он входит в состав ФСО и имеет статус спецслужбы.
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