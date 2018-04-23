Церемония развода пеших и конных караулов в Кремле отменена 28 апреля

Церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка отменили в субботу, 28 апреля.

На этой неделе суббота является рабочим днем, выходной переносится на понедельник, 30 апреля.

Развод караулов проходит в остальное время по субботам в 12:00 на Соборной площади Кремля. Первая церемония в этом году состоялась 14 апреля. Выступления военных можно посмотреть с апреля по октябрь.

Президентский полк — воинская часть, решающая боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Он входит в состав ФСО и имеет статус спецслужбы.