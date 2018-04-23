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Сбербанк стал лауреатом премии «Развитие регионов. Лучшее для России»
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Сбербанк стал лауреатом премии «Развитие регионов. Лучшее для России» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Проект корпоративного блока Сбербанка Best of Business Partners признан лауреатом всероссийской премии «Развитие регионов. Лучшее для России» в категории «Поддержка малого и среднего бизнеса», номинация — «Лучший инфраструктурный проект».
Bestofpartners.com — первая открытая бесплатная онлайн-площадка для поиска партнеров по бизнесу по всему миру, которая дает возможность быстро находить исполнителей для любых задач, легко размещать услуги, связанные с ВЭД, или продавать товары в любой стране мира без посредников.
Экспертный совет отметил инновационный способ реализации стратегии Сбербанка по поддержке деятельности российского малого и среднего бизнеса в непростых экономических условиях.
«Данная награда — это результат эффективной работы всей команды, общими силами которой удалось создать уникальный и бесплатный инструмент для продвижения бизнеса не только в России, но и за рубежом», — отметил исполнительный директор, начальник отдела продвижения продуктов блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Арсен Думикян.
Ежегодная премия «Развитие регионов. Лучшее для России» — авторитетная награда, которая присуждается наиболее успешным компаниям, проектам и продуктам, направленным на поддержку развития бизнеса и предпринимательства России.
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