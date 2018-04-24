Прокуратура запросила для Караджича пожизненного заключения

Трансляция во вторник велась на сайте МОМУТ.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге признал 24 марта 2016 года бывшего лидера боснийских сербов виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине в ходе вооруженного конфликта 1992-1995 годов, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице. Караджич был осужден на 40 лет тюремного заключения, в том же году защита экс-президента Республики Сербской подала апелляцию.

В Гааге второй день проходят слушания по обжалованию приговора со стороны защиты и обвинения, 73-летний подсудимый присутствует в зале заседаний и выглядит бодро. Адвокаты в понедельник запросили для него отмены приговора и повторного судебного разбирательства.

"Доказано, что силы боснийских сербов под верховным командованием Караджича в июле 1995 года совершили самое крупное массовое убийство (расстрел мужчин и юношей-мусульман в Сребренице) после Второй мировой войны… Караджич знал об этом плане, присоединился к нему и активно участвовал в его реализации", — заявила прокурор Лорел Бейг.

Обвинение настаивает на причастности экс-президента Республики Сербской в четырех совместных преступных деяниях, частью которых, по мнению прокуроров, были трехлетняя осада Сараево , приведшая к жертвам среди гражданского населения, минометные обстрелы сараевского рынка Маркале и этнические чистки в семи муниципалитетах Боснии и Герцеговины. По последнему эпизоду по статье геноцид Караджич был оправдан судом первой инстанции, теперь прокуратура потребовала признать его виновным и приговорить к пожизненному заключению.

"Караджич был справедливо осужден как участник четырех совместных преступных деяний, процесс был справедливым, и он не доказал юридической ошибки или какого-либо нарушения в вердикте суда первой инстанции", — заявила прокурор Барбара Гой.

Караджич — экс-политик, психиатр по специальности и поэт, был президентом РС с 1992 по 1996 годы. Босния и Герцеговина объявила в 1992 году о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. По оценкам экспертов, в конфликте погибли около 100 тысяч человек. На момент начала войны население БиГ составляло более 4 миллионов человек.

После окончания войны в БиГ и выдвижения обвинений МТБЮ в 1995 году Караджич 13 лет скрывался от международного правосудия, был задержан 21 июля 2008 года в Белграде и затем передан в Гаагу.