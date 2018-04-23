В Самаре 1 мая на пл. Куйбышева праздничное шествие и автородео

Во вторник, 1 мая, в Праздник Весны и Труда на площади имени Куйбышева состоится праздничное шествие трудовых коллективов города, сообщает администрация Самары

Представители трудовых коллективов города, собравшись в единую многотысячную колонну, с 11:00 начнут праздничное прохождение через площадь им. Куйбышева от улицы Ленинградской по улице Молодогвардейской до Студенческого переулка.

Главный праздник весны и труда в этот день объединит представителей различных отраслей и профессий, жителей и гостей Самары.

Сразу после окончания шествия на площади им. Куйбышева все участники праздника увидят уникальную программу «Танцующие автомобили», в которой 50 автомобилей различных моделей АвтоВАЗа (как новинки современного модельного ряда, так и модели, ставшие историей) «закружатся» в едином праздничном танцевальном ритме. Зрители увидят, как под музыку рождается «танец — диалог» профессиональных танцоров и виртуозов, находящихся за «штурвалами» автомобилей. Примечательно, что данная программа демонстрируется впервые и специально создается для первомайского праздника.

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Красочным завершением праздничного мероприятия станет «парадное шествие автомобилей» — участников программы.

Кроме того, 1 мая станет очередным конкурсным мероприятием для пользователей мобильного приложения «Точка роста». Во время проведения праздничного шествия каждый участник, зарегистрированный в приложении, сможет поставить отметку (чек-ин) на интерактивной карте с указанием промо-кода академической группы вуза или ссуза, которую он поддерживает. Баллы за чек-ин будут учтены при формировании рейтинга участия групп в мероприятии.

Зрители смогут комфортно разместится на трибунах, установленных для них на площади Куйбышева и приветствовать участников шествия, наблюдать за выступлением творческих и спортивных коллективов.

Вход на трибуны свободный.

Проход на площадь имени В. В. Куйбышева через КПП со стороны улиц Галактионовской/Красноармейской и улиц Галактионовской /Вилоновской с 09:30.

Желающим принять участие в шествии важно знать следующее.

Формирование колонны участников шествия будет происходить на улице Молодогвардейской с 09:00 до 10:30:

-в границах улиц Красноармейской и Л. Толстого на улице Молодогвардейской формируется колонна жителей и сотрудников предприятий, организаций, расположенных в Железнодорожном, Красноглинском и Кировском районах. Проход к месту построения через КПП на пересечении улиц Галактионовской/Красноармейской, Л. Толстого/Галактионовской, Чапаевской/Л. Толстого;

— в границах улиц Л. Толстого и Некрасовской на улице Молодогвардейской формируется колонна жителей и сотрудников предприятий, организаций, расположенных в Куйбышевском, Ленинском, Октябрьском и Промышленном районах. Проход к месту построения через КПП на пересечении улиц Некрасовской/Галактионовской, Л. Толстого/Галактионоской, Чапаевской/Л. Толстого, Чапаевской/Некрасовской.

— в границах улиц Ленинградской и Некрасовской на улице Молодогвардейской формируется колонна жителей, сотрудников предприятий и организаций, расположенных в Самарском и Советском районах. Проход к месту построения через КПП на пересечении улиц Некрасовской/Галактионовской, Чапаевской/Некрасовской и Молодогвардейской/Ленинградской.