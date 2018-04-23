Участников акции «Бессмертный полк» будут собирать 9 мая на улице Молодогвардейской

Самаре на площади Куйбышева за праздничным шествием в честь Дня Победы будут наблюдать 20 тысяч зрителей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— Собравшиеся смогут увидеть парад воинских расчетов и военной техники. После этого по площади пройдут участники акции «Бессмертный полк», — пояснили в белом доме.

Чтобы принять участие в шествии, необходимо изготовить портрет участника Великой Отечественной войны. Это можно будет сделать бесплатно в районных администрациях, городской центральной детской библиотеке (Аэродромная, 16а) и городской библиотеке имени Крупской (Самарская, 190б). Заявки от желающих принимают до 3 мая.

Всех участников «Бессмертного полка» будут ждать 9 мая с 9:00 до 10:15 на Молодогвардейской. Подойти к месту сбора можно будет через три КПП: со стороны улицы Высоцкого (в границах Галактионовской и Молодогвардейской), со стороны улицы Некрасовской (между Галактионовской и Молодогвардейской) и со стороны улицы Некрасовской (от Чапаевской до Молодогвардейской). После 10:15 участников акции выстроят в колонну.