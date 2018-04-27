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Сцена и трибуны: площадь Куйбышева готовят к предстоящим праздникам
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Сцена и трибуны: площадь Куйбышева готовят к предстоящим праздникам 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре на площади Куйбышева завершается установка сцены для предстоящего фестиваля болельщиков FIFA.
Сцена-перо
— Сцена высотой с девятиэтажный дом представляет собой башню из «перьев», в «сердце» которой разместится гигантский экран размером 9 на 16 метров.
Экран будет видно издалека
Дизайн сцены будет органично сочетать в себе официальную эмблему чемпионата мира по футболу FIFA 2018 — перо, уникальную символику Самары и мотивы, традиционные для страны-организатора. Завершить монтаж сцены планируют к 25 апреля. А брендировать конструкцию в символике мирового футбольного форума начнут после майских праздников.
Конструкции соединяют сваркой
Металлические конструкции делают весь объект воздушным
Также рабочие монтируют трибуны для первомайского шествия и парада Победы 9 мая.
Место, рядом с которым все фотографируются
Все трибуны сборные
С трибун хорошо видно происходящее на площади
Возле памятника Куйбышеву установят трибуну для первых лиц  В теплую погоду работается веселее
1 мая после прохода трудящихся по площади Куйбышева горожане увидят шоу «танцующих» ВАЗов. А 9 мая после парада и акции «Бессмертный полк» самарцев ожидают выставка военной техники и полевая кухня. В 17:00 начнется праздничный концерт, в 22:30 — салют.
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