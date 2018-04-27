Сцена и трибуны: площадь Куйбышева готовят к предстоящим праздникам

Самаре на площади Куйбышева завершается установка сцены для предстоящего фестиваля болельщиков FIFA.

Сцена-перо

— Сцена высотой с девятиэтажный дом представляет собой башню из «перьев», в «сердце» которой разместится гигантский экран размером 9 на 16 метров.

Экран будет видно издалека

Дизайн сцены будет органично сочетать в себе официальную эмблему чемпионата мира по футболу FIFA 2018 — перо, уникальную символику Самары и мотивы, традиционные для страны-организатора. Завершить монтаж сцены планируют к 25 апреля. А брендировать конструкцию в символике мирового футбольного форума начнут после майских праздников.

Конструкции соединяют сваркой

Металлические конструкции делают весь объект воздушным

Также рабочие монтируют трибуны для первомайского шествия и парада Победы 9 мая.

Место, рядом с которым все фотографируются

Все трибуны сборные

С трибун хорошо видно происходящее на площади

Возле памятника Куйбышеву установят трибуну для первых лиц В теплую погоду работается веселее

1 мая после прохода трудящихся по площади Куйбышева горожане увидят шоу «танцующих» ВАЗов. А 9 мая после парада и акции «Бессмертный полк» самарцев ожидают выставка военной техники и полевая кухня. В 17:00 начнется праздничный концерт, в 22:30 — салют.