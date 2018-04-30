Майские праздники в Самаре отметят с размахом

После этого на площади Куйбышева стартует праздничная программа с экстремальными трюками, выступлениями каскадеров и «вальсирующих автомобилей», выставкой новинок и ретроавтомобилей АвтоВАЗа

Вход на площадь свободный для всех.

Территория будет огорожена — проход через несколько КПП (со стороны улиц Галактионовской/Вилоновской и Галактионовской/Красноармейской).

Ко Дню Победы подготовлено большое количество праздничных мероприятий во всех районах Самары

Главный парад на площади Куйбышева, организованный Правительством Самарской области и Командованием Приволжско-Уральского военного округа, начнется в 10:00. Традиционно на нем пройдет показ военной техники и прозвучат поздравительные слова, адресованные ветеранам. Фото: Инна Мантузова

9 Мая каждый может почтить память героев, став участником акции «Бессмертный полк». Построение «Бессмертного полка» в Самаре будет проходить 9 мая с 09:00 до 10:15 на улице Молодогвардейской (от ул. Некрасовской до ул. Ленинградской). С 10:15 участники акции начнут выстраиваться на улице Молодогвардейской в одну монолитную колонну. После завершения прохождения парадных воинских расчетов и военной техники колонна «Бессмертного полка» выйдет на площадь Куйбышева, на которой в этот момент будут находиться более 20 тысяч зрителей. Фото: Инна Мантузова

Жителей Ленинского района ожидает праздничная прогулка на теплоходе по реке Волге. Данное мероприятие организовано администрацией Ленинского района. Время отплытия теплохода 13:00 с причала №6. Приглашаются все жители Ленинского района. Фото: cruise.ayda.ru Торжественные праздничные мероприятия для жителей Промышленного района начнутся в 12:00 и пройдут на центральной аллее парка имени Гагарина. Ветеранов поздравят первые лица района. Главная задача мероприятия — поздравить ветеранов, создать для них торжественную обстановку. Для этой цели для них будут накрыты столы в кафе «Три медведя». Фото: bigvill.ru Народные гуляния, посвященные Дню Победы, пройдут на площади имени Кирова и в ДК Литвинова. Начало в 12:30. В качестве почетных гостей на праздник приглашены ветераны ВОВ. Затем состоится концертная программа с участием муниципального духового оркестра и творческого коллектива ДК имени Литвинова. Будет работать полевая кухня. Закончится мероприятие в 16:00. Фото: 63.rodina.news

В Струковском саду в 15:00 пройдет большой городской военно-патриотический праздник-слет «Мы — внуки Великой Победы». Слет начнется с церемонии торжественного открытия, в котором будут участвовать 100 ветеранов Великой Отечественной войны, творческие коллективы и 10 детских военно-патриотических отрядов. Всего в открытии примут участие 580 детей. В программе также выступление первых лиц города, поздравления и вручение подарков ветеранам. Будут работать полевые кухни.

В заключение праздника в небо отпустят более четырехсот белых, синих и красных шаров, символизирующих триколор. Фото: t-l.ru Здесь же будет проходить военная эстафета среди 10 военно-патриотических отрядов. Затем начнется концертная программа «Поклонимся великим тем годам». Будут выступать лучшие детские творческие коллективы города. До 18:00 на этой площадке все гремит, танцует и поет.

18:00 — церемония торжественного закрытия слета. На концертной площадке выступит хор из 1800 человек. Закончится слет в 18.30.

Праздничные мероприятия для ветеранов Красноглинского района состоятся 10 мая по адресу: улица Сергея Лазо, 11. Будут и поздравления ветеранов, и вручение подарков, а также выступление творческих танцевальных коллективов.

9 мая праздничные мероприятия пройдут и на железнодорожном вокзале Самары. С 12.00 по московскому времени здесь будет играть военный оркестр и работать полевая солдатская кухня. Фото: Владимир Салапонов

Кульминацией Дня Победы станут праздничные залпы салюта, которые традиционно прогремят в 22:30 на 4-ой очереди набережной.