Ночной маркет, дискуссии и картонный город: Открой Калининград на «Городских выходных» в мае

Форум «Среда для жизни: всё о жилье» пройдет в Калининграде 18 — 19 мая 2018 года. Он призван привлечь внимание общественности и экспертов, ведущих архитекторов и девелоперов, федеральных и региональных властей к проблематике развития жилой среды в России и жизнестойкости города в 21-м веке. Совместно с жителями профессионалы обсудят и наметят планы по развитию Калининграда — города, который принимает форум.

Форум проходит под девизом #ОТКРОЙГОРОД. В 2018 году для проведения форума выбран Калининград, важный центр экономической и социально-культурной жизни, а также географический и политический форпост нашей страны. Форум должен дать Калининграду импульс к развитию, чтобы удивительный и красивый город стал визитной карточкой России для европейских стран.

В рамках подготовки к форуму в конце марта состоялся запуск просветительского проекта #ОТКРОЙГОРОД, начавшегося с Недели Института «Стрелка» — серии публичных лекций экспертов в области градостроительства.

Форум должен дать Калининграду импульс к развитию, чтобы удивительный и красивый город стал визитной карточкой России для европейских стран. В рамках подготовки к форуму в конце марта состоялся запуск просветительского проекта #ОТКРОЙГОРОД, начавшегося с Недели Института «Стрелка» — серии публичных лекций экспертов в области градостроительства.

Неделя Института «Стрелка» привлекла более 2 тысяч калининградцев и стала первым этапом вовлечения жителей Калининграда, где все желающие смогли поучаствовать в лекциях и дискуссиях, обсудить проекты благоустройства и узнать больше об особенностях развития сферы жилья и городской среды в России. С каждым годом форум становится все масштабнее и привлекает все больше людей.

Говорить о жилье будущего и преобразованиях жилой среды невозможно без реальных изменений, именно поэтому «Городские выходные» включают в себя лучшие городские практики использования общественных пространств, развития потенциала региона или города, открывают города по-новому для жителей через экскурсии, новые прогулочные маршруты, лекции в необычных местах и другие образовательные события. Первый день фестиваля совпадает с Всероссийской ночью музеев: все желающие смогут не только бесплатно посетить культурные учреждения, но и попробовать уличную еду со всей России в рамках первого ночного маркета Калининграда.

Понимание жилой среды, архитектуры и принципов устройства городов нужно развивать с детства. Поэтому главные мероприятия на пикнике пройдут и для детей.

Большой картонный город, который дети смогут строить вместе с молодыми архитекторами, вырастет прямо на территории Верхнего озера. Там можно будет не только играть, но и узнать, как устроен двор, подъезд к дому или остановка общественного транспорта. Помимо города, его молодые жители попробуют сконструировать собственный архитектурный объект — Общество юных архитекторов из Санкт-Петербурга поможет детям и взрослым освоить навыки конструирования, экологические материалы и познавательно провести время.

Частью пикника также станет современный лекторий «Школа горожанина», где все желающие смогут услышать о лучших городских проектах со всей России, инициированных самими горожанами.

Следите за информацией о мероприятиях Форума «Среда для жизни: всё о жилье» на сайте средадляжизни.рф.