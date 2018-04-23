Ещё
Жители ЮЗАО могут узнать график отключения горячей воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители ЮЗАО могут узнать график отключения горячей воды 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Срок планового отключения горячей воды в Москве составляет не более 10 дней. За это время специалисты подготовят коммуникации к следующему отопительному сезону.
Узнать график отключения и включения горячей воды можно с помощью специального сервиса. Перейдите по ссылке, введите свою улицу, номер дома и система автоматически выдаст всю нужную информацию.
Отключение горячей воды является технической необходимостью для подготовки коммуникаций к отопительному сезону, чтобы в период холодов обеспечить надежную работу всех элементов сложной системы централизованного теплоснабжения — тепловых станций, магистральных и разводящих тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов.
Наш Теплый стан: последние новости
Сергей Собянин призвал москвичей поучаствовать в акции «Миллион деревьев» Мосприрода подготовила для жителей ЮЗАО интересные места для отдыха В ЮЗАО в 91-м мероприятии примут участие около 60 тысяч человек
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин79
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир95
Саргсян подал в отставку850
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение224
Кейт Миддлтон родила56
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение