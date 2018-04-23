Жители ЮЗАО могут узнать график отключения горячей воды

Срок планового отключения горячей воды в Москве составляет не более 10 дней. За это время специалисты подготовят коммуникации к следующему отопительному сезону.

Узнать график отключения и включения горячей воды можно с помощью специального сервиса. Перейдите по ссылке, введите свою улицу, номер дома и система автоматически выдаст всю нужную информацию.

Отключение горячей воды является технической необходимостью для подготовки коммуникаций к отопительному сезону, чтобы в период холодов обеспечить надежную работу всех элементов сложной системы централизованного теплоснабжения — тепловых станций, магистральных и разводящих тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов.