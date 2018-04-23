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Как в Орле отметят День Победы?
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Как в Орле отметят День Победы? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как рассказали в пресс-службе облправительства, праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в Орле с 7 по 9 мая.
7 мая с 10.00 на площади Героев-комсомольцев, в сквере Гуртьева и сквере Орловских партизан пройдут митинги памяти.
8 мая в 10.00 состоится торжественная церемония подъема дубликата Красного флага, водруженного над городом Орлом 5 августа 1943 года в честь освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков на площади Мира, 5. В сквере Танкистов также пройдут митинг Памяти, церемония возложения цветов к памятнику героям-танкистам, братской могиле и памятнику маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза, Почетному гражданину Орла Ивану Баграмяну.
В 16.00 в концертном зале Орловского областного центра народного творчества состоится концерт с участием творческих коллективов Центра «По дорогам памяти!».
Торжественная церемония возложения Гирлянды Славы к стеле «Орел — город воинской славы» на бульваре Победы откроет праздничные мероприятия 9 мая в 9.00.
В 10.00 часов на площади Ленина состоится торжественное прохождение войск Орловского территориального гарнизона и юнармейцев, которое завершится плац-концертом «Моя Россия, моя страна!».
С 12.00 часов с площади Ленина начнет свое шествие Бессмертный полк. Участники Общероссийской акции с портретами родственников-фронтовиков пройдут по улицам Горького, Брестской, Карачевской и до сквера Танкистов.
С 12.00 в Городском парке будут проходить выступления воспитанников и преподавателей школ искусств. Орловским областным центром народного творчества на площадке у фонтана парка будет организована выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства.
В 16.00 в Детском парке начнется праздничный концерт «Была война, была Победа!» с участием творческих коллективов города, продолжатся мероприятия музыкально-танцевальным вечером «Военная гармонь», а завершатся театрализованным представлением «Не прошенной пришла война!».
С 19.00 до 23.00 на площади Ленина для жителей и гостей города будет организован Гала-концерт «Ради жизни веков грядущих!» с участием творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, студентов Орловского государственного института культуры, солистов-вокалистов, участников конкурсов и фестивалей различного уровня.
В 22.00 небо над Орлом озарится праздничным фейерверком.
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