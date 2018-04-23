Более 2 тысяч работников «Теплоэнерго» убрали после зимы территорию объектов компании

Более двух тысяч работников «Теплоэнерго» вышли на субботник, чтобы убрать после зимы территорию.

Как сообщает пресс-служба компании, уборка прошла на 125 котельных, 50 теплопунктах и на участках вокруг наружных сетей. Было задействовано около 80 единиц техники.

Всего было вывезено более 700 кубометров мусора, покрашено 0,5 км ограждений и заборов, очищено от мусора свыше 300 тысяч квадратных метров газонов и т.д.

Кроме того, начало восстановление благоустройства на участках зимних раскопок — там, где в отопительный период проводились ремонты. Всего предстоит благоустроить 557 участков. Специалистами разработаны и согласованы с администрациями районов графики проведения работ. Весной 2018 года предстоит восстановить более 11 тысяч кв.м асфальтового полотна и около 55 тысяч кв.м газонов.

«Теплоэнерго» традиционно одним из первых включается в работу по наведению порядка после зимы. Для нас важно, чтобы территория в зоне нашей ответственности выглядела хорошо», — отметил гендиректор компании Александр Котельников

«В этом году мы включили в план работ на 2018 год капремонт 29 зданий и сооружений, дополнительно планируем текущий ремонт фасадов 18 зданий. Также поддержим молодежный граффити-фестиваль «Место». Произведения современного уличного искусства появятся на фасадах наших котельных и теплопунктов», — рассказал Котельников.