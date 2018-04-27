Вводится «режим ЧМ-2018». Рассказываем, как будет жить Нижний Новгород 28 апреля

Планируется, что добраться утром на работу жители Нижнего Новгорода смогут по своим привычным маршрутам. Ограничения планируется вводить с 13:00: будет перекрыт Канавинский мост, а также прилегающие к стадиону улицы в микрорайоне «Мещерское озеро». Площадь Революции закрывать для движения транспорта не планируется.

Из-за закрытия Канавинского моста изменится схема движения общественного транспорта.

Маршруты, которые пролегают по этой переправе, будут перенесены на метромост. Временно будет сокращен путь следования автобусов маршрутов № 18, 39, 41, 49, 57, 66, 67, 69, 70, 86, Т-20, Т-138 до остановочного пункта «ФОК Мещерский», автобусов маршрутов № 87, Т-42 — до остановочного пункта «Площадь Революции».

В частности, пешеходными становятся улица Советская (участок от площади Ленина до площади Революции), улица Самаркандская, улица Бетанкура (от Мещерского бульвара до Волжской набережной), улица Совнаркомовская, участки улиц Керченской, Карла Маркса, Должанской, Мануфактурной, Коммунистической.

Оставленный на этих улицах транспорт будет перемещаться, начиная с вечера 27 апреля. Узнать, на какую из двух парковок — на Мещерском бульваре (P&R1) или на улице Сергея Акимова, около Борского моста, — увезли ваш автомобиль, можно по телефону муниципальной службы перемещения (831) 417-17-07.

Попасть на Борский мост можно будет двумя дорогами:

с метромоста через гордеевский виадук и по улице Сергея Акимова;объездом через Сормовское шоссе и улицу Акмолинскую.

Если вы планируете ехать на Горьковское море — лучше воспользоваться дорогой через Сормовский район и Балахну.

Транспортные ограничения коснутся в том числе и владельцев билетов на футбольный матч — они не смогут запарковаться около стадиона. Парковки У ТЦ «Метро», ТЦ «Седьмое небо», ТЦ «Декатлон», ТЦ «Аврора», гостиницы «Маринс Парк Отель» и около Староярмарочного собора будут закрыты. Оставить автомобиль можно будет на двух парковках: на Мещерском бульваре (P&R1) или на улице Сергея Акимова, около Борского моста (P&R2). Оттуда — пешком или на шаттлах.

Проехать в зону перекрытий сможет только аккредитованный транспорт, в том числе аккредитованные такси, а также шаттлы для болельщиков. О том, как жителям микрорайона получить пропуск (действителен на восемь дней: 28 апреля, 6 мая, 18, 21, 24, 27 июня, 1, 6 июля) и кому он нужен, мы рассказывали в специальном материале. Передача пропуска для использования на других автомобилях запрещена.

28 апреля планируется организация КПП для владельцев транспортных пропусков на улицу Мурашкинскую и Должанскую.

Пересаживаемся на шаттлы

Входные группы на стадион откроются в 16:00. Начало игры в 18:00. Болельщиков просят прибывать на стадион заранее. Самый оптимальный вариант — воспользоваться специальными автобусами — шаттлами. Они не только привезут, но и увезут после матча.

В этот день шаттлы будут ходить по четырем маршрутам с 15:00 до 22:00:

Шаттл S1. Станция метро «Канавинская» — тоннель (Московский вокзал) — Мещерский бульвар. Интервал движения: до матча — 15 мин., после матча — 6 мин.

Шаттл S2. Улица Акимова — улица Карла Маркса, ФОК «Мещерский». Интервал движения: до матча — 15 мин., после матча — 7 мин.

Шаттл S5. Площадь Ленина (ост. «Стрелка») — Похвалинский съезд — станция метро «Горьковская». Интервал движения: до матча — 4 мин., после матча — 2 мин.

Шаттл S7. Станция метро «Бурнаковская» — улица Карла Маркса, ФОК «Мещерский». Интервал движения: до матча — 7 мин., после матча — 2 мин.

Имейте ввиду: шаттлы останавливаются не на всех остановках, а только на обозначенных в маршруте.

Стоимость проезда в шаттле аналогична проезду в городском общественном транспорте. Действует транспортная карта и льготы.

Помимо специальных шаттлов, можно добраться на стадион общественным транспортом:

муниципальными автобусами № 41, 57, 66, 69 и маршрутными такси № 18, 39, 49, 67, 70, 86, т-20, т-138 — до ФОКа «Мещерский»;аккредитованным такси. Стоянки будет размещена на улице Бетанкура, улице Советской, около ФОКа «Мещерский». А вот как вызвать такси по телефону — пока не ясно;до станции метро «Московская» и далее пешеходным маршрутом до стадиона.

Доступ для пешеходов во все зоны будет осуществляться в свободном режиме

По Канавинскому мосту пешеходы смогут идти по левой стороне (при взгляде на мост со стороны «верхней» части города). Правая половина будет отдана для движения шаттлов и автомобилей со спецпропусками.

Движение от станции метрополитена «Московская» до стадиона осуществляется по тротуарам на площади Революции и улице Советской, через подземный пешеходный переход и далее по проезжим частям улиц Совнаркомовской и Самаркандской, закрытых для движения транспорта, и далее по улице Должанской — к зданиям входных групп G3 и G4.

Движение зрителей к стадиону от ФОКа «Мещерский» осуществляется по улице Карла Маркса до регулируемого пешеходного перехода, далее налево, по местному проезду, проходящему вдоль здания ТРЦ «Седьмое небо» — до здания входной группы G6.

Кстати, нелишним будет ознакомиться с правилами поведения на стадионе.

Транспортные ограничения будут действовать до 21:00 субботы, 28 апреля

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