«Олимпиец» одержал первую победу на новом стадионе в Нижнем Новогороде 

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Олимпиец» принимал на своём поле «Ротор-Волгоград». Встреча проходила на новом стадионе в Нижнем Новгороде, который был построен к чемпионату мира — 2018, и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол на свой счёт записал Юрий Морозов, который отличился на третьей компенсированной минуте. Таким образом, «Олимпиец» прервал серию из десяти матчей без побед в ФНЛ. Эта встреча стала для нижегородцев второй на новом стадионе и первой победной. В первом матче на новой арене 15 апреля «Олимпиец» проиграл «Зениту-2» (0:1).