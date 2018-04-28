«Олимпиец» одержал первую победу на новом стадионе в Нижнем Новогороде

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Олимпиец» принимал на своём поле «Ротор-Волгоград». Встреча проходила на новом стадионе в Нижнем Новгороде, который был построен к чемпионату мира — 2018, и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.