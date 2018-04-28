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«Олимпиец» одержал первую победу на новом стадионе в Нижнем Новогороде
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«Олимпиец» одержал первую победу на новом стадионе в Нижнем Новогороде 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Олимпиец» принимал на своём поле «Ротор-Волгоград». Встреча проходила на новом стадионе в Нижнем Новгороде, который был построен к чемпионату мира — 2018, и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол на свой счёт записал Юрий Морозов, который отличился на третьей компенсированной минуте. Таким образом, «Олимпиец» прервал серию из десяти матчей без побед в ФНЛ. Эта встреча стала для нижегородцев второй на новом стадионе и первой победной. В первом матче на новой арене 15 апреля «Олимпиец» проиграл «Зениту-2» (0:1).
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