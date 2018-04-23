Как и где правильно оформить пропуск для машин на время ЧМ (подробная схема)

Фото Юлии ГоршковойКак и где правильно оформить пропуск для машин на время ЧМ (подробная схема) Опубликована подробная информация о выдаче транспортных пропусков, дающих право проезда личного и коммерческого транспорта на территорию предварительных транспортных периметров к «Стадиону Нижний Новгород» (8 дней) и к площадке проведения Фестиваля болельщиков FIFA™ (13 дней) в определенные даты.

Получение подобных пропусков — общепринятая мировая практика при проведении крупных международных мероприятий. В частности, при подготовке и проведении Олимпиады в Сочи . Данная процедура направлена, в первую очередь, на обеспечение безопасности нижегородцев и приезжих гостей. В Канавинском районе, где расположен «Стадион Нижний Новгород», пропуск потребуется только 8 дней (о точном времени введения ограничений будет сообщено дополнительно): 28 апреля, 6 мая, 18 июня, 21 июня, 24 июня, 27 июня, 1 июля, 6 июля.

В Нижегородском районе, где на площади Минина и Пожарского будет проходить фестиваль болельщиков, пропуск потребуется 13 дней (о точном времени введения ограничений будет сообщено дополнительно): 14 июня, 18 июня,19 июня, 21 июня, 24 июня, 25 июня, 27 июня, 1 июля, 6 июля, 10 июля, 11 июля, 14 июля, 15 июля.

В остальной период времени ограничения по въезду транспортных средств не будет. Аккредитация необходима только для транспортных средств, доступ пешеходов осуществляется в свободном режиме.

Точные временные промежутки ввода ограничений в движении транспорта в Канавинском и Нижегородском районах в перечисленные дни будут дополнительно размещены на сайте nizhny2018.ru.

Таким образом, в данный периметр попали следующие улицы:

1 ул. Должанская

От ул. Мурашкинская до Волжской наб.

2 ул. Мурашкинская

От ул. Должанская до ул. Совнаркомовская

3 ул. Бетанкура

От Мещерского б-ра до Волжской наб.

4 ул. К. Маркса

От ФОКа «Мещерский» (д.21) до ул. Бетанкура

5 Мещерский бул.

Полностью

6 ул. Стрелка

Полностью

7 ул. Керченская

Полностью

8 Портовый пер.

Полностью

9 ул. Мануфактурная

Полностью

10 Ярмарочный пр-д Полностью

11 Мира бул.

Полностью

12 ул. Совнаркомовская

Полностью

13 ул. Совнаркомовская

Полностью

14 ул. Советская

Полностью (от Метромоста до Канавинского моста)

15 Пл. Революции (привокзальная площадь)

От ул. Героя Фильченкова до ул. Советской

16 ул. Фильченкова

От пл. Революции до ул. Прокофьева

17 ул. Даля

Полностью

18 ул. Луначарского

От ул. И. Романова до ул. Литвинова

19 ул. Канавинская

От ул. Советская до ул. Луначарского

20 ул. Литвинова

От ул. Советской до ул. Прокофьева

21 ул. Долгополова

От ул. Даля до ул. Прокофьева

22 Канавинский мост

полностью

23 Ул. Самаркандская

полностью

24 Волжская наб.

От ул. Стрелка до местного проезда позади ТРЦ «Седьмое небо»

25 Местный проезд позади ТРЦ «Седьмое небо»

От ул. Бетанкура до Волжской наб В Канавинском районе (прилегающая территория к «Стадиону Нижний Новгород») планируется организация следующих контрольно-пропускных пунктов для владельцев транспортных пропусков:

КПП 5 — на Мещерском б-ре при пересечении с ул. Пролетарская;

КПП 6 — на пересечении ул. Должанская-ул. Мурашкинская;

КПП 7 — на ул. Луначарского перед выездом на пл. Революции;

КПП 8 — на ул. Фильченкова при пересечении с ул. Прокофьева;

КПП 9 — на ул. Литвинова при пересечении с ул. Прокофьева. Таким образом, в данный периметр попали следующие улицы:

1 Ул. Варварская

Пл. Минина и Пожарского — пл. Октябрьская

2 Ул. Заломова

Ул. Заломова, 2 — ул. Нижегородская, 33 3 Ул. Нижегородская

Ул. Нижегородская, 33 — ул. Нижегородская, 21/28 4 Ул. Гоголя

Ул. Нижегородская, 12 — ул. Гоголя, 2/25 5 Ул. Ильинская

Ул. Ильинская, 45 — ул. Ильинская, 91 6 Ул. Новая

Ул. Ильинская, 104 — пл. Максима Горького

7 Ул. Чкалова

Ул. Спортивная, 1 — площадь Революции, 2 8 Ул. Алексеевская

Пл. Минина и Пожарского — ул. Звездинка

9 Ул. Октябрьская

Ул. Алексеевская — ул. Б. Покровская

10 Ул. Пожарского

Зеленский съезд — ул. Пискунова

11 Ул. Б. Покровская

Ул. Крупской — пл. М. Горького

12 Пер. Гранитный

от «Парк-отеля „Кулибин“ до ул. М. Горького

13 Ул. Ашхабадская

От ул. Белинского до Гранитного пер.

14 Ул. Пискунова

От ул. Б. Покровская до ул. Минина

В Нижегородском районе (прилегающая территория к Фестивалю болельщиков FIFA™) планируется организация следующих контрольно-пропускных пунктов для владельцев транспортных пропусков:

КПП 1 — на пересечении ул. Широкая — Нижне-Волжская наб. ;

КПП 2 — на пересечении ул. Добролюбова — ул. Сергиевская;

КПП 3 — на пересечении ул. Алексеевская — ул. Грузинская;

КПП 4 — на пересечении ул. Грузинская — ул. Алексеевская;

КПП 5 — на пересечении ул. Ошарская — ул. Грузинская;

КПП 6 — на пересечении ул. Октябрьская — ул. Ошарская (может быть заменен транспортными ограждениями);

КПП 7 — на пересечении ул. Б. Печерская — ул. Нестерова;

КПП 8 — на пересечении ул. Минина — ул. Нестерова.

Наиболее удобный способ подать заявку на аккредитацию транспортного средства — в электронном виде через форму на сайте nizhny2018.ru в разделе „Аккредитация“.

Обращаем внимание, что по данным компании-разработчика системы аккредитации, для обработки персональных данных нижегородцев на сайте nizhny2018.ru внедрены самые современные методы защиты информации, гарантирующие ее сохранность на 100%. Администраторы сайта и операторы в центрах выдачи транспортных пропусков имеют доступ к агрегированной информации только после заключения соглашения о неразглашении. Таким образом, все регламенты и процедуры соответствуют требованиям Федерального закона „О персональных данных“.

Подать заявку можно в двух из четырех пунктов выдачи транспортных пропусков, открытых в Нижнем Новгороде:

— ТРК „Небо“, этаж 0 — ул. Большая Покровская, 82 (работает на прием заявок на получение пропуска и выдачу пропусков);

— ТЦ „Аврора“, 2 этаж — ул. Советская, 12 (работает на прием заявок на получение пропуска и выдачу пропусков);

— ФОК „Мещерский“, 1 этаж — ул. Карла Маркса, 21 (работает только на выдачу пропусков для юридических лиц);

— Администрация Нижегородского района, 1 этаж — ул. Пискунова, 1 (работает только на выдачу пропусков для юридических лиц). Пункты выдачи транспортных пропусков работают в соответствии с режимом работы учреждений, в которых они расположены (кроме ФОКа „Мещерский, который начинает работать в 06.00 утра):

— ТРК „Небо“ — 10:00-22:00, без выходных,

— ТЦ „Аврора“ — 10:00-21:00, без выходных,

— Администрация Нижегородского района, 09:00-18:00, выходные дни: суббота, воскресенье,

— ФОК „Мещерский“ — 09:00-22:00, без выходных.

Забрать пропуск можно только в пункте выдачи транспортных пропусков. Для получения пропуска собственник транспортного средства или его представитель должны лично прийти в центр с документом, удостоверяющим личность.

Для оформления заявки на получение пропуска достаточно предоставить только один из следующих документов.

Для лиц, проживающих, владеющих объектами недвижимости:

— свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРИП;

— договор аренды, с отметкой о регистрации в ЕГРН заключенный не позднее 1 апреля 2018 года;

— паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства (дата регистрации должна быть не позднее 1 апреля 2018 года);

— паспорт транспортного средства и/или свидетельство о регистрации.

Для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность:

— выписка из ЕГРЮЛ — в случае, если юридический адрес совпадает с фактическим;

— договор аренды помещения, заключенный не позднее 1 апреля 2018 года (с платежными поручениями, подтверждающими факт перевода денежных средств в счет данного договора).

Пропуск дает право проезда только автомобилю, реквизиты которого указаны в пропуске. Передача пропуска для использования на других автомобилях запрещена.

В среднем в пунктах ежедневно рассматривается около 300 заявок. Особые случаи рассматриваются в индивидуальном порядке при посещении пункта по приему заявок в ТРК „Небо“ или ТЦ „Аврора“.

Среднее время подачи заявки в центре составляет 5-7 минут — в это время, в частности, оператор центра сканирует документы, которые вносятся в общую электронную базу, дает пояснения и т.д. Для того чтобы забрать пропуск требуется несколько минут — в это время, в частности, печатается сам пропуск.

Пропуска отличаются по цвету в зависимости от того получает его физическое или юридическое лицо, а также от района, в котором потребуется пропуск (Канавинский или Нижегородский). Таким образом, один человек может получить несколько пропусков, которые будут отличаться по цвету (например, если живет в районе „Стадиона Нижний Новгород“, а работает рядом с площадью Минина и Пожарского).

В Канавинском районе для жителей выдается пропуск оранжевого цвета, для бизнеса — фиолетового цвета. В Нижегородском районе для жителей выдается пропуск зеленого цвета, для бизнеса — синего цвета.

Таким образом, посетить пункт выдачи транспортных пропусков можно только один раз, чтобы забрать пропуск, при условии, что заявка была предварительно подана на сайте nizhny2018.ru.

Пункты выдачи транспортных пропусков будут работать до окончания ЧМ-2018 — 15 июля.

Если возникают вопросы по работе системы аккредитации, просим писать на почту: help.fiz@nizhny2018.ru — для физических лиц; help.yur@nizhny2018.ru — для юридических лиц.