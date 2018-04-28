Билеты на тестовый матч «Олимпиец» — «Ротор» были раскуплены за месяц до игры

В субботу на арене «Нижний Новгород» пройдет второй тестовый матч — игра 35-го тура ФНЛ между «Олимпийцем» и «Ротором». Начало встречи в 18:00 мск.

"Мы ожидаем сегодня около 25-28 тысяч зрителей, мы специально ограничили продажу билетов в связи с тестовым характером матча. Ажиотаж вокруг игры «Олимпиец» — «Ротор» большой. Билеты были проданы на эту игру еще в марте, за месяц до матча. Интерес большой не только к игре, но и к самому стадиону", — сказал Сватковский журналистам.

"Наша задача сейчас — протестировать все службы, включая логистику, безопасность. Самое главное, что интересует ФИФА — спортивную инфраструктуру. Последним бриллиантом будет станция метро, которая откроется в мае. Ввод станции метро поможет нам с точки зрения логистики во время чемпионата мира и в дальнейшем как основной элемент наследия", — добавил исполняющий обязанности заместителя губернатора.