Ещё
Билеты на тестовый матч «Олимпиец» — «Ротор» были раскуплены за месяц до игры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Билеты на тестовый матч «Олимпиец» — «Ротор» были раскуплены за месяц до игры 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: Столица Нижний
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Билеты на тестовый матч на стадионе «Нижний Новгород» между местным «Олимпийцем» и волгоградским «Ротором» были раскуплены за месяц до игры, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора, заместителя председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Сватковский.
В субботу на арене «Нижний Новгород» пройдет второй тестовый матч — игра 35-го тура ФНЛ между «Олимпийцем» и «Ротором». Начало встречи в 18:00 мск.
"Мы ожидаем сегодня около 25-28 тысяч зрителей, мы специально ограничили продажу билетов в связи с тестовым характером матча. Ажиотаж вокруг игры «Олимпиец» — «Ротор» большой. Билеты были проданы на эту игру еще в марте, за месяц до матча. Интерес большой не только к игре, но и к самому стадиону", — сказал Сватковский журналистам.
"Наша задача сейчас — протестировать все службы, включая логистику, безопасность. Самое главное, что интересует ФИФА — спортивную инфраструктуру. Последним бриллиантом будет станция метро, которая откроется в мае. Ввод станции метро поможет нам с точки зрения логистики во время чемпионата мира и в дальнейшем как основной элемент наследия", — добавил исполняющий обязанности заместителя губернатора.
Р-Спорт: последние новости
Путин вручил госнаграды "истинным, а не вымышленным" героям России Леонид Рошаль: ГТО – один из факторов, который тоже влияет на здоровье нации Ольга Смешливая: «Мои жизненные приоритеты: Live, Love, Laugh (Живи, Люби, Смейся!)…»
Комментарии  Ещё 37 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам111
Британия выгоняет россиян393
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ86
Лавров сделал заявление года160
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение