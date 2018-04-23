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Жители Бабушкинского вышли на уборку улиц
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Жители Бабушкинского вышли на уборку улиц 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Активные жители Бабушкинского района и сотрудники ТЦСО «Бабушкинский» 21 апреля вышли на уборку московского парка «Бабушкинский».
— Добровольцам выдали необходимые для уборки ведра, перчатки и грабли, а потом все дружно убирали мусор, траву и сухие листья, — рассказали в центре соцобслуживания.
По словам соцработников, участники субботника преобразили территорию парка, помогли сделать город чище и красивее.
Напомним, что 14 и 21 апреля в столице прошли первые весенние общегородские субботники. (ео)
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