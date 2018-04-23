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На Ямале запущена инновационная котельная мощностью 12 мегаватт
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На Ямале запущена инновационная котельная мощностью 12 мегаватт 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
21 апреля 2018 года в Тарко-Сале торжественно запустили новую котельную мощностью 12 Мвт. Энергетический объект открыли за счёт инвестиционной программы местного филиала «Ямалкоммунэнерго» предприятия «Тепло». Котельная обеспечит теплом все жилые дома, детские сады, предприятия и магазины в микрорайоне Труда и районе 3-х улиц: Авиаторов, Ленина и Лесной.
Главное преимущество новой котельной автоматизированная система обслуживания и забота об экологии. В отличие от старого теплоэнергетического комплекса новый объект не требует постоянного присутствия рабочих. Все системы работают автоматический. В случае внештатных ситуаций система отправит сигнал на пульт диспетчера. Всё оборудование отвечает международным нормам и минимизирует загрязняющие выбросы в атмосферу. До первого капитального ремонта котельная проработает 20 лет.
Торжественный момент зам. главы администрации и исполнительный директор «Ямалкоммунэнерго» перерезают ленточку
Это первая котельная, которую удалось построить и ввести в эксплуатацию за последние 5 лет. Не удивительно, что на торжественное открытие приехали представители власти и высшие чины среди энергетиков. В церемонии участвовали заместитель главы администрации Пуровского района Евгений Мезенцев, исполнительный директор «Ямалкоммунэнерго» Максим Пономарёв и представители подрядной организации «ТаграС-ЭнергоСервис», которая строила котельную.
«Открытие данного объекта — это радостное событие для жителей города, эта хорошая новость для эксплуатирующей организации, а также для власти, так как одной из её задач является надежное теплоснабжение города», — сказал Евгений Мезенцев заместитель главы Администрации Пуровского района.
Первая за 5 лет котельная в Тарко-Сале успешно запущена
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