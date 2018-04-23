Музейный кот Бегемот подружился с роботом

Самый загадочный московский кот — Бегемот из музея-театра Булгакова. Знаменитый питомец чувствовал себя полноправным хозяином в доме по адресу Большая Садовая, 10, где расположена «нехорошая» квартира из романа «Мастер и Маргарита», но недавно в помощники животному приставили… робота.

Появление ILIFE A8 сначала стало для кота шоком — животные, как известно, недолюбливают пылесосы. Однако совсем скоро умное животное приспособилось к не менее умной технике. Теперь посетители музея с восторгом наблюдают за тем, как Бегемот, оседлав робота-помощника, проверяет, все ли в порядке в его владениях.