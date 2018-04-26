В Волгограде началась выдача автопропусков на период ЧМ-2018

ВОЛГОГРАД , 26 апреля. / ТАСС /. Жителям Волгограда, чьи дома расположены рядом с «Волгоград-Ареной», начали выдавать специальные пропуска для автотранспорта. Этот документ позволит в дни проведения матчей чемпионата мира (ЧМ) по футболу въехать на своем автомобиле на прилегающую к стадиону территорию, сообщили в четверг в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Горожане, зарегистрированные по адресам, вошедшим в границы «последней мили» (1,5 км от «Волгоград-Арены»), а также квартиросъемщики, имеющие на руках договор найма, могут получить специальный автопропуск. Их выдача уже началась в многофункциональных центрах Центрального и Краснооктябрьского районов. При наличии полного пакета документов спецпропуск можно получить в течение дня", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города, всего предусмотрено четыре вида пропусков: красные будут выдаваться жителям Центрального района, синие — жителям Краснооктябрьского района, зеленые — юридическим лицам, желтые пропуска будут у такси и другого аккредитованного транспорта. Выданный спецпропуск дает право въезда на своем автомобиле на прилегающую к стадиону территорию в дни проведения матчей ЧМ-2018. Однако, оставленный без присмотра транспорт переместят за пределы «последней мили».

Для безопасности и удобства жителей и гостей Волгограда в дни проведения игр чемпионата мира на некоторых городских дорогах, прилегающих к стадиону «Волгоград-Арена», организуют пешеходные зоны. Движение транспорта будет осуществляться по альтернативным маршрутам. Например, одной большой пешеходной зоной станет площадка Центральной набережной, где будут идти прямые трансляции матчей ЧМ-2018. Именно здесь с 14 июня по 15 июля пройдет Фестиваль болельщиков.

"На огромном уличном экране в комфортной и безопасной обстановке посмотреть онлайн-трансляции одновременно смогут до 15 тыс. человек. Для гостей готовится ежедневная развлекательная программа, интерактивные площадки, зоны фудкорта и спонсорских активностей", — отметили в пресс-службе.