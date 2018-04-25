Болельщикам проведут экскурсии на трамвае во время ЧМ-2018 в Волгограде 

В Волгограде гостям, приехавшим на матчи ЧМ-2018, готовы провести экскурсию на трамвае по историческим местам города.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, маршрут существует уже два года и давно опробован на туристах. Начинается он у памятника трамвайному вагону в Городском саду. Затем участники отправляются в путешествие по Ворошиловскому району Волгограда — улицам Баррикадной, Ким, Рабоче-Крестьянской, которые во времена Царицына образовывали Зацарицынский форштадт. В ходе экскурсии участникам показывают уникальные памятники города, например, опору контактной сети первого царицынского трамвая 1913 года, уцелевшую от бомбежек во время Сталинградской битвы. К слову, Царицын в дореволюционной России стал первым уездным городом, в котором появилась трамвайная линия. Она была открыта 9 апреля 1913 года. Экскурсанты также посещают сквер Саши Филиппова, знакомятся с историей здания Казачьего театра. Завершается маршрут у памятника уездному кондуктору. Добавим, за два года было проведено 100 экскурсий, которые посетило более 3 500 человек.