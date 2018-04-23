Отголоски «дела судьи Глейкина»: В Волгограде снесут заброшенную гостиницу на улице Огарева

Обжитая бомжами гостиница на пустыре в начале улицы Огарева в Ворошиловском районе Волгограда будет снесена, а сам пустырь вернется в собственность администрации города. Арбитражный суд Волгоградской области поставил точку в судьбе земельного участка, оказавшегося в частной собственности из-за незаконного решения скандально известного судьи Вячеслава Глейкина.

Окруженный элитными домами пустырь на улице Огарева изрядно загажен. Сквозь покрывшийся трещинами асфальт пробивается бурьян и дикая поросль сорных деревьев. По всей площадке разбросаны битые бутылки, остатки пиротехники и пустые флакончики настойки боярышника. Единственное строение на пустыре — сложенная из блоков коробка, поверх которой установлен покрытый граффити ржавый вагончик. Но пустырь заброшен только с виду: этот участок «увел» у мэрии Волгограда бывший мировой судья участка № 76 Ворошиловского района Вячеслав Глейкин, осужденный на 10 лет колонии строгого режима . После этого участок сменил множество владельцев.

В прошлом году администрация Волгограда обратилась в арбитражный суд Волгоградской области сразу с тремя исками. Одно из требований касалось сноса загаженной бетонной «коробки» с установленным поверх ржавым строительным вагончиком на пустыре по улице Огарева. По документам это облюбованное бомжами строение числилось как самовольно построенная гостиница площадью 35.9 кв.м. Во втором иске мэрия настаивала на возвращении муниципалитету самого пустыря, а в третьем иске — просила признать отсутствующим право собственности ООО «СПК Югагро» на асфальтовое покрытие этой площадки.

Старый судейский скандал

О том, что заасфальтированный пустырь в начале улицы Огарева ушел из муниципальной собственности в частные руки, стало известно в 2015 году после вынесения приговора бывшему мировому судье участка № 76 Ворошиловского района Волгограда Вячеславу Глейкину. Находясь в статусе судьи с приостановленными полномочиями, он вынес сфальсифицированное решение о признании права собственности на постройку «гостиницы» и асфальтовое покрытие площадки.

Сначала право собственности на бетонную «коробку» по улице Огарева, 1-а, а также на асфальт, было зарегистрировано за ООО «Волгоградский клуб восточных единоборств» на основании акта, вынесенного Вячеславом Глейкиным 5 сентября 2007 года. В решение экс-судья вписал и строку о понуждении управления регистрационной службы по Волгоградской области зарегистрировать на общество право собственности на эти объекты недвижимости. Управление этот судебный акт исполнило.

В ходе разбирательств, как в суде общей юрисдикции, так и в арбитраже выяснилось, что после «гостиница» и асфальт оказались в собственности некой Светланы Кондрашовой. А 16 декабря 2013 года она заключила с Мингосимуществом Волгоградской области и договор купли-продажи всего земельного участка площадью 2151 кв.м.

Потом собственники пустыря стали меняться один за другим. Так, 15 сентября 2014 года имущество перешло к ООО «МосХимСервис». Буквально через месяц — к Улугбеку Султанову. 28 июня 2016 года — к ООО «Развитие». И, наконец, 14 июля того же года — к ООО «СПК ЮГАГРО».

Конвейер смены собственников не прекращался даже после того, как 30 июня 2015 года приговор Дзержинского районного суда подтвердил: мировой судья Глейкин вынес подложное и заведомо неправосудное решение о признании за ООО «Волгоградский клуб восточных единоборств» права собственности и на «гостиницу» и на асфальтовое покрытие участка. Судейские полномочия Вячеслава Глейкина в 2007 году уже были приостановлены, поэтому законного права собственности на эти обьекты у первоначального владельца возникнуть не могло.

Гостиницу под снос

Несколько лет боролась за возвращение пустыря и администрация Волгограда. Сначала представители мэрии подали в Ворошиловский районный суд иск к Светлане Кондрашовой и добились признания недействительным договора о купле-продаже земли пустыря. 11 мая 2016 года требования мэрии были удовлетворены, а решение вступило в законную силу.

— Недействительная сделка не влечет за собой юридических последствий, так как она недействительна с момента ее совершения, — пояснили V1.ru в арбитражном суде. — Что касается участка и объектов на улице Огарева, то в суде доказано, что спорная земля выбыла из законного владения администрации Волгограда помимо ее воли. Сейчас она истребована из чужого незаконного владения и возвращается в муниципальную собственность

Разрешена на сегодня и судьба так называемой «гостиницы», которая, по мнению комиссии по вопросам самовольного строительства представляет собой двухэтажный капитальный объект. Арбитражный суд признал её самовольной постройкой, так как земля под строительство никогда не предоставлялась, а разрешение на строительство не выдавалось. Само здание, с водруженным поверх строительным вагончиком, также сочли построенным с нарушением градостроительных и строительных норм. Согласно решению суда, ООО «СПК ЮГАГРО» обязано снести это сооружение как незаконную постройку и освободить пустырь. Все решения по сносу гостиницы, возвращению земли городу и признанию отсутствующим права собственности на асфальт, вступили в законную силу.

При этом, на отдельных интернет-площадках еще висят объявления о продаже участка на улице Огарева, 1-а, как выгодное вложение денег в коммерческую недвижимость в перспективном и развивающемся районе Волгограда. За пустырь и вагончик-«гостиницу» продавцы просят всего 20 миллионов рублей.