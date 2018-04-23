Транспортные пропуска в районе стадиона на Стрелке понадобятся нижегородцам уже 28 апреля (СХЕМЫ)

Транспортные пропуска на территорию в районе стадиона «Нижний Новгород» понадобятся местным жителям уже в ближайшую субботу, 28 апреля. В этот день на новой арене пройдет второй тестовый матч, в рамках которого нижегородский ФК «Олимпиец» встретится с футбольной командой «Ротор-Волгоград».

Как сообщает дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий, нижегородцам, работающим или проживающим в зоне предварительного транспортного периметра, следует заранее позаботиться о получении пропусков для своих автомобилей. По уточненной информации, в Канавинском районе их нужно будет предъявлять в течение восьми дней, а не шести, как сообщалось ранее.

В частности, движение транспорта по улицам вблизи стадиона «Нижний Новгород» будет ограничено в дни проведения тестовых матчей — 28 апреля и 6 мая. Также транспортные пропуска понадобятся местным жителям в дни проведения матчей ЧМ-2018 на стадионе «Нижний Новгород»: 18 июня, 21 июня, 24 июня, 27 июня, 1 июля и 6 июля.

На территории, прилегающей к стадиону, появятся пять контрольно-пропускных пунктов:

— КПП 5 — на Мещерском бульваре при пересечении с улице Пролетарской;

— КПП 6 — на пересечении улицы Должанской с улицей Мурашкинской;

— КПП 7 — на улице Луначарского перед выездом на площадь Революции;

— КПП 8 — на улице Фильченкова при пересечении с улицей Прокофьева;

— КПП 9 — на улице Литвинова при пересечении с улицей Прокофьева.

Кроме того, въезд транспортных средств по пропускам организуют в зону вокруг площадки Фестиваля болельщиков на площади Минина и Пожарского. Здесь разрешение на передвижение автомобилей нижегородцам нужно будет предъявлять в течение 13 дней: 14 июня, 18 июня, 19 июня, 21 июня, 24 июня, 25 июня, 27 июня, 1 июля, 6 июля, 10 июля, 11 июля, 14 июля и 15 июля.

В Нижегородском районе организуют восемь контрольно-пропускных пунктов:

— КПП 1 — на пересечении улицы Широкой с Нижне-Волжская набережной;

— КПП 2 — на пересечении улицы Добролюбова с улицей Сергиевской;

— КПП 3 — на пересечении улицы Алексеевской с улицей Грузинской;

— КПП 4 — на пересечении улицы Грузинской с улицей Алексеевской;

— КПП 5 — на пересечении улицы Ошарской с улицей Грузинской;

— КПП 6 — на пересечении улицы Октябрьской с улицей Ошарской (может быть заменен транспортными ограждениями);

— КПП 7 — на пересечении улицы Большая Печерская с улицей Нестерова;

— КПП 8 — на пересечении улицы Минина с улицей Нестерова.

В другие дни пропуска автомобилистам не понадобятся. Отметим, что аккредитация необходима только для транспортных средств, пешеходов ограничения не коснутся.

Точное время введения пропускного режима станет известна позднее.

Напомним, аккредитация транспортных средств на время ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде открылась 10 апреля.

Ранее сообщалось, что 28 апреля в Нижнем Новгороде планируют перекрыть Канавинский мост. ИА «В городе N» публиковало схему движения транспорта во время тестовых матчей на стадионе «Нижний Новгород».

Схемы: дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий