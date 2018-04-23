Ещё
Префект СВАО Валерий Виноградов лично встретится с сотрудниками «Жилищников» округа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Префект СВАО Валерий Виноградов лично встретится с сотрудниками «Жилищников» округа 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
В четверг, 26 апреля, префект СВАО Валерий Виноградов проведет личный прием сотрудников ГБУ «Жилищник» Северо-Восточного округа. Как сообщили в префектуре, работников будут ждать в районе Отрадное.
— «Жилищник» района Отрадное выбран потому, что это самый большой район округа и в этом ГБУ самое большое количество работников. В дальнейшем такие выездные приемы будут проводить на регулярной основе и во всех районах. Валерий Виноградов будет вести прием в формате один на один, так что общение будет полностью конфиденциальным, — уточнили в префектуре СВАО.
Прием коммунальщиков организуют в порядке живой очереди. Прийти к префекту со своими проблемами в этот день могут работники ГБУ «Жилищник» любого района округа. Всех желающих ждут с 18.00 до 20.00 по адресу: ул. Каргопольская, д. 14, корп. 2 (2-й этаж).
(вт)
Управа района Лианозово: последние новости
Жители Лианозова зададут вопросы префекту СВАО Валерию Виноградову на приеме в управе Около 80 тысяч бегоний, бархатцев и петуний зацветут в Лианозове Фасад дома на Новгородской очистили от вандальных надписей
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин82
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир97
Саргсян подал в отставку874
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение230
Кейт Миддлтон родила57
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение