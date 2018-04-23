Префект СВАО Валерий Виноградов лично встретится с сотрудниками «Жилищников» округа

В четверг, 26 апреля, префект СВАО Валерий Виноградов проведет личный прием сотрудников ГБУ «Жилищник» Северо-Восточного округа. Как сообщили в префектуре, работников будут ждать в районе Отрадное

— «Жилищник» района Отрадное выбран потому, что это самый большой район округа и в этом ГБУ самое большое количество работников. В дальнейшем такие выездные приемы будут проводить на регулярной основе и во всех районах. Валерий Виноградов будет вести прием в формате один на один, так что общение будет полностью конфиденциальным, — уточнили в префектуре СВАО.

Прием коммунальщиков организуют в порядке живой очереди. Прийти к префекту со своими проблемами в этот день могут работники ГБУ «Жилищник» любого района округа. Всех желающих ждут с 18.00 до 20.00 по адресу: ул. Каргопольская, д. 14, корп. 2 (2-й этаж).

(вт)