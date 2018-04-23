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У «Привоза» вырубили 361 дерево, чтобы построить новый рынок
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У «Привоза» вырубили 361 дерево, чтобы построить новый рынок 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В сети активно обсуждается массовая вырубка деревьев недалеко от перекрестка улиц Республики-Пермякова. Сотни деревьев недосчитались жители города в минувшую субботу, 21 апреля. Сейчас на данном участке остались только пеньки. В защиту вырубленных деревьев выступили тюменские активисты из движения «Зеленый хоровод». Они даже на место вызвали полицейских, чтобы те проверили законность действия рабочих. — Мы были на месте, просили у лесорубов документы и порубочные билеты. Они сказали, что документы есть, но предъявлять не стали. Вызванный на место наряд полиции зафиксировал факт протоколом, но полицейские документы на вырубку проверять не стали, — рассказали экозащитники. В администрации города заявили, что данная территорию в 2008 году была предоставлена департаментом имущественных отношений Тюменской области в аренду ООО «ТюменьСтройИнвест» для размещения торговых объектов. В будущем здесь должен появиться «Универсальный рынок». Новый рынок по адресу Пермякова, 9б должен появиться к 2020 году. За все вырубленные деревья организации пришлось заплатить деньги. — Организация также оформила все необходимые документы и обратилась за разрешением снести зеленые насаждения. Компенсационная стоимость за 361 дерево составила более шести миллионов рублей. Средства были перечислены в бюджет.
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