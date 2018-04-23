В Филипповском вновь разгораются страсти

Фото с ресурса today.kz В прошедшую пятницу Киржачский районный суд рассмотрел иск прокурора района о признании незаконным и отмене решения Совета народных депутатов сельского поселения Филипповское о рассмотрении ходатайства инициативной группы о проведении местного референдума в муниципальном образовании.

Как отмечают представители инициативной группы, судебное заседание длилось более 11 часов без перерыва. Судья не позволял слушателям даже выходить в туалет. Кто вышел по нужде, обратно в зал уже не пускали.

Главе Филипповского Елене Гашиной около 21:00 стало плохо, и она попросила перенести судебное заседание, поскольку она не пила и не ела в течение дня и не принимала лекарственные препараты, сообщили «ТВ-МИГ» неравнодушные члены инициативной группы.

Участники процесса также утверждают, что судья не дал возможность главе поселения Елене Гашиной и ее представителям до начала процесса ознакомиться с представленными 20 апреля по запросу суда письменными доказательствами: территориальной схемой по обращению с бытовыми отходами на территории региона в редакции двухлетней давности.

«Судья согласился объявить перерыв только на час для ознакомления с документом объемом 809 листов. Разве это мыслимо? Естественно, ни глава поселения, ни ее представители сделать это не смогли, поскольку это просто не возможно физически», — продолжают жители Филипповского.

Следующее и, скорее всего, последнее заседание в Киржачском районном суде пройдет уже завтра. Примечательно, что судья перенес слушания почти на тоже самое время, когда в Совете народных депутатов района должны пройти депутатские слушания, связанные с вопросом строительства мусорного полигона, в которых планировала принять участие и Елена Гашина. Слушания назначены на 15:00, судебное заседание — на 14:30. Прокурор был готов к любой дате и времени.

Инициативная группа уверена, что в случае проведения референдума, ООО «ЭкоТехСтроВладимир» не сможет уничтожить 1500 гектаров векового леса, не сможет уничтожить подземное месторождение питьевых вод с целью строительства крупнейшего в мире частного мусорного полигона.

Также отмечу, что Центральная избирательная комиссия области приняла все документы от инициативной группы с просьбой провести референдум и спустила вниз на территориальную комиссию района.

Председатель ТИК Николай Егоров принял документы и отправил их в местный Совет. Народные избранники в январе этого года признали право провести референдум, а избирательная комиссия в течение 15 дней после принятия решения не отказала и не удовлетворила в просьбе инициативной группы. А вот прокуратура внесла протест на решении Совета и оспаривает его законность в суде.

Совпадение или нет, но на прошлой неделе стало известно о добровольном уходе из жизни Николая Егорова. Его не стало 18 апреля. Обстоятельствами его ухода из жизни занимается сейчас региональный Следком

В официальном некрологе, опубликованной на сайте Областной избирательной комиссии написано, что Николай Егоров трудился на руководящих должностях на предприятиях Киржачского района, работал в администрации Киржачского района. Председателем ТИК был назначен в августе 2017 года, в избирательной системе Николай Николаевич проявил себя как порядочный, ответственный, отзывчивый человек.