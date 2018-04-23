Свыше 20 дворов Балашихи отремонтируют по результатам голосования на «Доброделе»

24 дворовые территории Балашихи комплексно благоустроят по результатам голосования жителей на портале «Добродел». Об этом сообщил глава города Сергей Юров.

В мае в Балашихе мы приступим к комплексному благоустройству дворовых территорий. 24 двора благоустроим по результатам голосования жителей на портале «Добродел». Работы проведем в микрорайонах Кучино, 1 мая, Железнодорожном, на улицах 40 лет Победы, Свердлова, Ситникова, Заречной и других

Он добавил, что во дворах проведут ремонт проездов, смонтируют детские и спортивные площадки, модернизируют или проведут новые линии уличного освещения, установят контейнерные площадки, информационные стенды, скамейки и урны. К благоустройству ряда дворов привлекут профессиональных архитекторов.

«В 2018 году мы также комплексно благоустроим 23 дворовые территории по обращениям жителей, поступившим в адрес главы и администрации городского округа. Всего будет благоустроено 47 дворов», — добавил Сергей Юров.

Стоимость работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в Балашихе в 2018 году составит около 400 миллионов рублей.