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Свыше 20 дворов Балашихи отремонтируют по результатам голосования на «Доброделе»
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Свыше 20 дворов Балашихи отремонтируют по результатам голосования на «Доброделе» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
24 дворовые территории Балашихи комплексно благоустроят по результатам голосования жителей на портале «Добродел». Об этом сообщил глава города Сергей Юров.
В мае в Балашихе мы приступим к комплексному благоустройству дворовых территорий. 24 двора благоустроим по результатам голосования жителей на портале «Добродел». Работы проведем в микрорайонах Кучино, 1 мая, Железнодорожном, на улицах 40 лет Победы, Свердлова, Ситникова, Заречной и других
Сергей Юров.
Он добавил, что во дворах проведут ремонт проездов, смонтируют детские и спортивные площадки, модернизируют или проведут новые линии уличного освещения, установят контейнерные площадки, информационные стенды, скамейки и урны. К благоустройству ряда дворов привлекут профессиональных архитекторов.
«В 2018 году мы также комплексно благоустроим 23 дворовые территории по обращениям жителей, поступившим в адрес главы и администрации городского округа. Всего будет благоустроено 47 дворов», — добавил Сергей Юров.
Стоимость работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в Балашихе в 2018 году составит около 400 миллионов рублей.
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