В Перми в майские праздники запретят продавать алкоголь

«Сухой закон» будет действовать в Перми и крае в течение всего 1 мая. Продажа алкоголя будет запрещена в крупных супермаркетах и небольших торговых точках. За нарушение правил продавцам грозят крупные штрафы.

— Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей, — сообщили в пермской мэрии.

Кроме 1 мая розничная продажа алкоголя будет под запретом в День Победы 9 мая и в День города 12 июня.

Подробнее о том, какие мероприятия будут проходить 1 мая читайте в нашем материале.