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В Перми в майские праздники запретят продавать алкоголь
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В Перми в майские праздники запретят продавать алкоголь 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
1 мая на территории Перми и Пермского края будет запрещена розничная продажа спиртных напитков.
«Сухой закон» будет действовать в Перми и крае в течение всего 1 мая. Продажа алкоголя будет запрещена в крупных супермаркетах и небольших торговых точках. За нарушение правил продавцам грозят крупные штрафы.
— Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей, — сообщили в пермской мэрии.
Кроме 1 мая розничная продажа алкоголя будет под запретом в День Победы 9 мая и в День города 12 июня.
Подробнее о том, какие мероприятия будут проходить 1 мая читайте в нашем материале.
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