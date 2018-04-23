Дела мусорные. В каких местах Ленобласти дурно пахнет

Нельзя сказать, что в Ленинградской области экологическая ситуация находится в критическом состоянии, но одновременно с этим нельзя и закрывать глаза на килотонны мусора, обитающего на земле 47 региона. Если речь идёт о промышленных свалках, то благодаря прокуратуре с ними разбираются быстро, а виновных наказывают. Куда сложнее дело обстоит со стихийными горами мусора, возникающими и копящимся из-за людей, которых в народе зовут свиньями. Ivbg.ru взглянул на фотографии из посёлков и районов Ленобласти, в которых одни люди своим безразличием мешают дышать и жить другим. Новое Девяткино Всеволожский район, видимо, из-за близости к мегаполису, оказался самым загрязнённым районом Ленобласти. Здесь бытовые горы мусора уютно соседствуют с промышленными, и хотя независимые экологи и ответственные ведомства регулярно осуществляют рейды, проверки и выезды на места, тяжело искоренить пагубную привычку людей плевать на родную землю. Однако зачастую промышленные свалки, которые находятся далеко за пределами того или иного населённого пункта, не наносят прямого ущерба здоровью людей в той степени, в которой это делают свалки бытовых отходов.

Так, в конце марта 2018 года бедные жители перенаселённой всеволожской деревни, состоящей в основном из высоких новостроек, пожаловались в надзорные органы на критическую санитарную обстановку. Из-за неубранных мусорных баков Новое Девяткино заселили новые жильцы, которым многие оказались не рады —крысы. Информацию о плачевной обстановке в деревне подтвердили и независимые экологи. Через несколько дней после обращения в Новое Девяткино по заявкам жителей выехала экологическая лаборатория общественного контроля Ленобласти. Экоактивисты собираются давить на бездействующую местную власть прямыми обращениями в Госдуму , но там таких наверняка предостаточно из разных уголков страны. Доподлинно неизвестно, сколько ещё подобных очагов зловония кроется в переулках Нового Девяткино и во Всеволожском районе вообще.

Васкелово Чтобы наткнуться на другой очаг дурного запаха, далеко ходить не надо: добро пожаловать во всё тот же Всеволожский район. Жители посёлка Васкелово, что расположен в Куйвозовском поселении, оказались крайне недовольны стихийной свалкой, образовавшейся на пересечении Молодежной и Автоколонной улиц. Гора бытового мусора, как оказалось, копилась больше месяца, ровно с тех пор, как местные власти почему-то демонтировали ограждённую помойку. Местные жители оказались возмущены.

Вопросы к местным властям, конечно, оправданы и имеются, но стоит задуматься, почему жители Васкелово продолжают относить мусор туда, где уже нет помойки. В итоге глава администрации Куйвозовского поселения Александр Ким пообещал ликвидировать свалку, выехав на место и лично оценив масштаб мусорного инцидента. Но это всё сдвинулось с точки после того, как информация о свалке появилась в СМИ. Ближайший полигон находится на самой границе Всеволожского района, вывоз мусора стал дороже, так что проблема может крыться и в этом. Указанная выше тарификация обоснована, если увеличивающиеся расходы на вывоз мусора хотят покрыть. Но и здесь проблема остаётся открытой — если в Васкелово гора мусора будет вывезена, что делать с ещё десятком таких же случаев по всей области?

Малое Карлино Если в двух вышеупомянутых случаях беда заключалась исключительно в запахе и крысах с паразитами, отравляющих почву и жизнь местных, то если взглянуть на Малое Карлино, то деревня под Ломоносовом оказалась на грани самосожжения. Всё дело в том, что буквально на прошлой неделе, в середине апреля, экоактивисты обнаружили там стихийную и крайне пожароопасную свалку древесных отходов. При этом местные жители пожимают плечами и не знают, откуда в одном месте скопилось столько отработанного материала.

Нетрудно догадаться, что древесина с пропиткой, отдыхающая на территории деревни — вид отходов относится к IV классу опасности и требует обязательного хранения на специализированном полигоне с получением лицензии на размещение и дальнейшую утилизацию. По словам местных жителей, куча древесных отходов растёт ежедневно благодаря мусоровозам, разгружающим здесь переполненные контейнеры. Что за этим может последовать в худшем развитии событий — понятно. Это возгорание, которое в условиях теплой солнечной погоды и порывистого ветра быстро перекидывается на близлежащие дома, которые, как водится в деревнях, в большинстве своём тоже деревянные. Экоактивисты обратились в профильные ведомства и остаётся только надеяться, что меры будут предприняты раньше, чем древесная свалка вспыхнет вместе с её местом обитания.

Гатчинский район Ореолы свалок, если вы ещё не заметили, кучно располагаются возле Северной столицы, будто бы намекая, откуда могут расти ноги. 17 апреля экоактивисты «Зелёного Фронта» выехали за пределы Гатчины , чтобы оценить экологическую ситуацию в районе, после чего наткнулись на горы отходов, среди которых были как строительный мусор, так и откровенно опасные люминесцентные лампы, которые были хаотично раскиданы по болотистой местности.

Иронично, что опасные очаги свалок активисты обнаружили буквально в пятистах метрах от полигона «Новый свет». При более детальном изучении окрестностей полигона экоактивисты нашли еще целый ряд несанкционированных свалок твердых бытовых и строительных отходов. На них отмечены автомобильные покрышки, отходы лакокрасочных и горюче-смазочных материалов, пакеты со строительным мусором, отходы от сноса сооружений и прочий мусор. Конечно, такая небольшая удалённость от полигона не даёт оснований полагать, что ответственность за опасные отходы несёт именно «Новый свет», однако активисты обратились в надзорные органы именно с этим заявлением.

Щеглово Вишенкой на мусорном торте нашего путешествия по не самым приятным местам Ленобласти станет рассказ о недавнем рейде экоактивистов, который прошёл 22 апреля по Всеволожскому району. Так, экологическая лаборатория общественного контроля Ленобласти всего за несколько часов смогла найти и выявить полсотни несанкционированных свалок, переполненные мусорные контейнеры и факты сжигания отходов.

Оказалось, что больше всего вопросов у экоконтроля было к муниципальным властям Щегловского поселения. Местные жители, которые радушно встретили сотрудников надзорного органа, рассказали, что мусорные баки у их домов переполнены неделями, поэтому мусор благополучно вывозят в поля и скидывают при любом удобном случае там, где это в принципе делать запрещено. Также жители рассказали, что время от времени их глаза слезятся от едкого дыма из-за массового сжигания покрышек. Как иронично отметил один из присутствующих, Щеглово вполне можно переименовывать в Покрышкино из-за сложившейся ситуации.

Вероятнее всего речь идёт о строительном мусоре, только вот какая именно стройка является источником загрязнения — пока неясно. Эконадзор всё зафиксировал и поставил на карандаш главу поселения.

Разумеется, те места, о которых мы написали, это лишь капля в мусорном море, свалившемся на земли Ленобласти. Поэтому мы будем искренне рады, если неравнодушные жители нашего региона проявят бдительность и будут сообщать редакции ivbg.ru о выявленных случаях незаконных стихийных свалок в вашем районе или городе.